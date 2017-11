Damien Robitaille et Mehdi Cayenne, deux chanteurs franco-ontariens sont à l’affiche du Coup de cœur francophone le lundi 20 novembre au Adelaide Hall de Toronto.

Créé en 1987, cet événement consiste en une série de concerts à travers le Canada. Cette année, 75 concerts seront présentés à l’extérieur de Montréal dans 45 villes à travers le pays. Organisé avec le Centre francophone de Toronto (CFT), le Coup de cœur francophone de la Ville reine fête cette année sa 24e édition.

À cette occasion, le CFT a privilégié une formule duo avec deux musiciens en vogue, un plus établi Damien Robitaille et un autre plutôt de la relève, Mehdi Cayenne. Deux artistes franco-ontariens et c’est un choix assumé par le CFT.

« C’est quelque part notre responsabilité de faire la promotion des artistes de la communauté que l’on sert », inique Félix Corriveau, directeur des Communications au CFT.

À Toronto, chaque événement musical francophone est très attendu par la communauté. C’est le cas du Coup de cœur francophone. « Ce sera certainement l’une de nos plus belles éditions parce que cela rejoint vraiment le public franco-torontois que l’on veut aller chercher avec ce genre d’événement. Ça va rire, ça va chanter, comme dirait Mehdi Cayenne. Ça va saigner », poursuit Félix Corriveau.

Avec six albums à son actif, Damien Robitaille est sans conteste un des chouchous du public d’ici. Il revient cette année avec un nouvel album, Univers parallèles, un opus « un peu plus mature » selon ses propres mots. C’est la première fois qu’il sera en concert à Toronto dans le cadre du Coup de cœur francophone et forcément jouer en Ontario ne le laisse pas indifférent.

« Coup de cœur francophone, ça nous permet de sortir un peu du Québec, de visiter les communautés francophones minoritaires dans le reste du Canada. Pour moi, qui viens d’un village franco-ontarien, je me sens comme si j’allais rencontrer des gens comme moi. Et puis, venir à Toronto, c’est le fun pour moi. C’est près de chez nous. J’ai beaucoup d’amis et de la famille qui peuvent venir me voir », glisse Damien Robitaille.

Invité au cours de la Semaine de la francophonie 2017, le chanteur Mehdi Cayenne est lui aussi impatient de revoir le public torontois et de jouer avec Damien Robitaille. « Toronto est une ville intéressante dans le fait de jouer en français, dit-il. C’est un point de jonction intéressant entre plusieurs cultures, styles musicaux et formes d’art. Je me retrouve bien dans ce genre de jonction-là. Ça va être le fun de jouer avec Damien. C’est un peu un grand frère dans la scène franco-ontarienne », confie Mehdi Cayenne.

Les deux artistes ont voulu garder une part de mystère concernant le spectacle du 20 novembre. Une chanson ensemble peut-être? « On ne sait pas encore. Peut-être! », conclut Damien Robitaille. Mehdi Cayenne ajoute : « Ça reste à voir, sinon ce n’est pas une surprise ».

Photo (archives) : Damien Robitaille.