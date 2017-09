Le vendredi 8 septembre avait lieu la deuxième édition de la croisière « French Touch », sous le thème « French Cancan », afin de recueillir des fonds pour quatre projets de la communauté des entrepreneurs du Fonds Clink Toronto. Environ 200 personnes ont répondu à l’invitation et se sont retrouvées à bord du Empress of Canada pour un cocktail dinatoire et soirée dansante sur le lac Ontario.

Photo : Adra et le groupe.