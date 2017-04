Salle comble à l’Alliance française pour écouter Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau parler des Français, de leurs codes et de leur culture. C’est après avoir passé plusieurs années en France que les deux journalistes ont décidé d’écrire ce livre, très utile pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre ceux qui y habitent.

Les Français peuvent choquer quand ils vont à l’étranger par leurs manières ou leurs réactions. Les étrangers quant à eux ont du mal à comprendre ce peuple complexe quand ils visitent l’Hexagone.

« Comment comprendre les Français qui, quand ils s’engueulent, c’est pour faire connaissance? » questionne Jean-Benoît Nadeau. Et pourquoi cette incompréhension? Eh bien c’est tout simple. Les Français ont des codes bien particuliers et si vous ne les connaissez pas, vous allez au devant de malentendus et de frustrations.

« Le premier code est de dire bonjour », rétorque Julie Barlow. Si vous ne dites pas bonjour dans un magasin, au musée ou au guichet de la RATP (transport parisien) et bien attendez-vous à être très mal accueilli et servi. Ne vous adressez jamais à un Français en commençant par excusez-moi, mais par le mot magique qui vous ouvrira les portes de la sympathie française. »

« Et n’oubliez pas de dire au revoir », insiste Jean-Benoît Nadeau. Vous l’aurez bien compris la vie quotidienne des Français est régie par une série de codes qui est très différente des autres pays et notamment de l’Amérique du Nord. »

Deuxième leçon, ne jamais prendre un non pour un non définitif. Julie Barlow précise : « Non, ne veut pas dire non. Mais non, ne veut pas dire forcément oui. Non, cela veut dire « peut-être » si tu es capable de convaincre ». C’est un moyen de négociation.

Et pourquoi ce mot tout simple de trois lettes a-t-il une signification plus complexe que dans d’autres pays? C’est parce que « les Français ne disent jamais, je ne sais pas », informe Julie Barlow. Ils valorisent la connaissance et, dès leur plus jeune âge, ils sont entraînés à savoir répondre et à dire non. Il y a également « une propension au négativisme », ajoute Jean-Benoît Nadeau. Les Français ont donc tendance à noircir l’avenir de la société.

Un autre code important est de savoir ce qui est privé. Famille, enfants, emploi et argent sont des sujets assez tabous en France. De plus, en public, « les Français ne font pas d’humour mais font de l’esprit », s’amuse Jean-Benoît Nadeau. L’humour est réservé à la sphère privée.

Ce qui agace aussi les étrangers, est le fait que les Français adorent corriger les gens et ne se gênent pas de le faire devant tout le monde. Jean-Benoît Nadeau avoue : « Ils ne perçoivent pas ça comme un comportement blessant ».

Les Français donnent leurs opinions et s’attendent à ce que leur interlocuteur fasse de même. Julie Barlow l’a bien défini au cours de son intervention en disant : « les Français ne parlent pas, ils conversent ».

Cette liste de codes n’est pas exhaustive. De nombreux autres existent pour permettre de mieux cerner le Français et la complexité de la société française. Ne soyez donc pas découragé au premier abord, quand vous rencontrez un Français.

Photo : Les auteurs Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow ont présenté leur livre intitulé Pas si fous ces Français, à l’Alliance française le 22 mars.