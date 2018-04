Amie de longue date de Micheline Saint-Cyr, Claudia Lebœuf est venue déposer les tableaux le mardi 17 avril à l’école en présence de Renaud, l’un des fils de Mme Saint-Cyr, et de la directrice de l’école, Mirela Lonian.

En plus des tableaux, Mme Lebœuf a fait don d’un dépliant de « La Chasse-Galerie », un centre culturel ouvert dans les années 1970 par Mme Saint Cyr et où a travaillé également Mme Leboeuf. Ce document à la couverture rose sera mis dans la vitrine à l’entrée de l’établissement.

Claudia Lebœuf avait également apporté avec elle un exemplaire de l’hebdomadaire torontois Courrier Sud en date du 30 septembre 1973. Dans cette édition, un poème de Micheline Saint Cyr figurait en première page et un article sur son mari, Jean-Raymond St-Cyr, alors directeur de la radio de Radio-Canada à Toronto, était également publié. La directrice de l’école en a fait des photocopies qui seront également placées dans la vitrine.

Les deux tableaux réalisés par Mme Saint-Cyr quelques mois avant sa mort en 2002 et qui avaient été offerts en cadeau à Mme Lebœuf seront encadrés avec du verre afin de les protéger. Ils seront ensuite accrochés dans le foyer de l’école.

Pour Claudia Lebœuf, il était tout naturel de donner ces tableaux à l’école qui porte le nom de son amie. « Je ne suis pas éternelle, l’école l’est et c’est donc normal de faire ce don. Ce qui me fait plaisir, c’est que ça va rester ».

Elle a décidé de donner ses tableaux et n’en avait pas informé la famille Saint-Cyr qui fut très touchée en apprenant la nouvelle. « J’ai été très ému en apprenant la nouvelle confie Renaud Saint-Cyr. Je remercie Claudia pour ce don et remercie l’école de nous avoir accueillis. ».

Pour rappel, l’école Micheline-Saint-Cyr a été inaugurée le 23 février 2018 en présence de plusieurs membres de la famille. Renaud Saint-Cyr était présent à la cérémonie. Il est fier que cette école porte le nom de sa mère. « On oublie souvent les gens qui travaillent dans les organismes à but non lucratif. Micheline est un très bon exemple qu’on peut atteindre nos buts. Je suis heureux que le travail de ma mère soit reconnu », a conclu M. Saint-Cyr.

Photo : la directrice Mirela Lonian (à gauche), Claudia Lebœuf et Renaud Saint-Cyr.