Ils sont membres, compagnons ou officiers. Les services qu’ils ont rendus à la société canadienne ont contribué à la changer, à la rendre meilleure. Depuis 50 ans, l’Ordre du Canada, plus haute distinction du pays, rend hommage à ces hommes et ces femmes qui, par leur vision et leurs actions, ont tracé un chemin, inspirant et stimulant la communauté.

Reconnaissables au flocon blanc à six branches, contenant en son centre une feuille d’érable rouge, dorée ou argentée, épinglé au revers de leur veste ou à leur chemisier, ils sont devenus des modèles à suivre, écoutés et respectés.

Artistes d’influence, scientifiques visionnaires, politiciens ou acteurs associatifs de premier plan, ils sont plus de 7 000 à avoir reçu, depuis 1967, l’insigne dont la devise « Ils veulent une patrie meilleure » résume à elle seule les valeurs qu’ils défendent.

Réunis le samedi 26 août à Rideau Hall à Ottawa, les récipiendaires d’hier et d’aujourd’hui ont célébré le cinquantenaire de la création de l’Ordre, autour de David Johnston. Le gouverneur général du Canada a investi la veille 44 personnalités, parmi les lesquelles l’historien Laurier Lacroix, le scientifique Philippe Gros, les écrivains André Vanasse et Dany Laferrière, la fonctionnaire Marie-Lucie Morin, ainsi que les hommes d’affaires Yvon Charest et Richard J. Renaud.

« Les personnes qui figurent sur la liste d’aujourd’hui, tout comme celles qui ont été nommées il y a un demi-siècle, sont véritablement inspirantes, a-t-il déclaré, car elles ont contribué à édifier la nation avertie et toujours plus bienveillante à laquelle nous sommes, en tant que Canadiens, si fiers d’appartenir. Rendons hommage à ces personnes remarquables aujourd’hui et tous les jours! »

L’Ordre compte dans ses rangs de nombreuses personnalités ontariennes qui ont joué un rôle prépondérant dans le rayonnement de la francophonie. Le premier gouverneur général francophone du Canada Jean Vanier, fondateur de l’Arche, l’historien Gaétan Gervais, créateur du drapeau franco-ontarien, l’ancien ministre Bernard Grandmaître, père de la Loi sur les services en français, ou encore, plus récemment, la première présidente de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) Mariette Carrier-Fraser, à l’origine du projet de loi donnant naissance aux conseils scolaires francophones, ont tous eu cet honneur.

De cet anniversaire, qui coïncide avec les 150 ans du Canada, est né un concours national. En partenariat avec Canada150&moi et Expérience Canada, il a permis à 150 élèves de passer une semaine dans l’une de quatre grandes villes canadiennes afin de participer à des activités communautaires et des forums jeunesse régionaux.

« Nos jeunes méritent de faire entendre leurs opinions sur les enjeux importants pour eux et le Canada, a déclaré David Johnston. Après tout, ils sont la voix de demain et l’avenir de la nation avertie et bienveillante que nous bâtissons. »

Photo (Sgt Ronald Duchesne, Rideau Hall ©Bureau du secrétaire du gouverneur général 2014) : l’insigne de l’Ordre du Canada.