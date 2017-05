Le Festival du film juif, présidée par Debbie Werner, déroule son 25e tapis rouge du 4 au 14 mai à Toronto. Parmi les 105 courts et longs métrages provenant de 18 pays et diffusés dans leur langue originale, sous-titrés en anglais, cinq pépites francophones sont à ne pas manquer.

Au Cineplex Cinemas Empress Walk 9, le 7 mai, les spectateurs pourront découvrir Un sac de billes de Christian Dugay avec notamment Patrick Bruel et Elsa Zylberstein. Sorti en 2017 et adapté du roman éponyme de Joseph Joffo, le film qui a dépassé la barre du million d’entrées en Europe nous plonge dans le cauchemar de la France occupée. Deux jeunes frères juifs, Maurice et Joseph, vont rivaliser de courage et d’ingéniosité pour rassembler leur famille dont ils ont été séparés.

Toujours au Cineplex, Les Enfants de la chance (2016), réalisé par Malik Chibane, raconte l’histoire vraie d’un enfant juif qui, pendant son séjour dans un hôpital, est séparé de sa famille déportée dans un camp de concentration. À sa sortie, il réalise que sa tante est la seule survivante. En plus de la projection au Innis Town Hall le 8 mai, cette comédie dramatique sera également présentée au Cineplex Cinemas Empress Walk 9 le 14 mai.

Diamant noir (2016) est un diamant brut franco-belge réalisé par Arthur Harari. Niels Schneider, dans le rôle de Pier Ulmann, vivote à Paris, entre chantiers et petits larcins qu’il commet pour le compte d’un ami influent, Rachid. Après la mort de son père, il renoue avec sa famille, de riches diamantaires d’Anvers. Rachid y voit l’opportunité de s’enrichir… par tous les moyens! Le 9 mai 2017 au Cineplex Cinemas Empress Walk 6 et le 11 mai au Innis Town Hall.

Il était une fois les Aventures de Rabbi Jacob, de Gérard Oury, sont décidemment indémodables… comme tous les films qui mettent en scène le truculent Louis de Funès. L’acteur français se fait passer pour un rabbin afin d’échapper à des malfrats. Une comédie de situation burlesque porteuse d’un message de tolérance entre les communautés, dont on ne se lasse pas et qui sera précédée d’un documentaire exclusif, le 5 mai au Cineplex Cinemas Empress Walk 9, et le 7 mai à l’Alliance française.

L’institution sera également l’hôte de Taam, ou le goût de la rue des rosiers. Dans ce documentaire, la réalisatrice tunisienne Sophie Bramly immerge le spectateur dans le Marais à Paris, un quartier historique de la capitale où se côtoient les communautés juive et homosexuelle. Le 7 mai à l’Alliance française et le 9 mai au Cineplex Cinemas Empress Walk 6.

« Notre volonté est de présenter ce qui se fait de mieux en cinéma juif, explique Jérémie Abessira, directeur des opérations et des programmes auprès de la fondation du Festival du film juif de Toronto. Nous cherchons à promouvoir sa richesse et sa diversité à l’échelle internationale. Nous recevons près de 500 fictions et documentaires chaque année parmi lesquels notre comité de programmation sélectionne les meilleurs d’après leur qualité et leur contenu. »

Près de 35 000 spectateurs sont attendus dans les différents lieux mais aussi sur Internet. « Nous avons inauguré une nouvelle plateforme de visionnement en ligne de films que nous avons présentés au festival au cours des 25 dernières années. »

Photo : Un sac de billes de Christian Dugay