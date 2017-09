Christiane Faubert a pris les rênes du Cercle de l’amitié, lors de l’assemblée générale annuelle du centre communautaire et culturel, le jeudi 21 septembre. La native d’Orléans qui succède à Adrien Gaudet aura la passionnante et exigeante mission d’animer la francophonie de la région de Peel qui a connu une année culturelle et artistique intense.

« De multiples ateliers ont permis de s’initier aux arts (peinture, écriture, poésie) et de créer des liens intergénérationnels, tout au long de l’année, a résumé l’administratrice Mireille Coulombe-Anifowose dans son bilan d’activités. Cela a donné naissance au printemps dernier à une exposition d’œuvres musicales et visuelles très appréciée. La fête de Noël a rassemblé plus de 300 enfants dans la salle communautaire Notre Place et la participation du groupe musical Ariko au carnaval Joie de vivre a ravi tout le monde au cours d’une semaine sportive et conviviale. »

Si les enfants ont été gâtés, les aînés n’ont pas été oubliés pour autant. Grâce au programme gouvernemental Nouveaux Horizons, ils ont eu l’occasion de s’initier régulièrement au théâtre, au dessin, au chant et de découvrir les arts métis.

Sur les bases de ce riche programme d’activités, d’une modernisation des statuts, de l’adoption d’un cahier de gouvernance et d’une santé financière équilibrée, Mme Faubert entend poursuivre et développer la vitalité francophone de Peel. « Je suis issue d’une famille dans laquelle le combat pour la francophonie était important, a-t-elle affirmé. Très jeune, j’ai appris à me battre, notamment pour les services en français. J’ai travaillé pour le gouvernement fédéral et les Langues officielles avec comme mandat d’élaborer des politiques et des instruments de travail en français pour les fonctionnaires et le public », a-t-elle déclaré. La cause des francophones me tient donc très à cœur, de même que la promotion et j’espère apporter mes compétences au service de l’art dans le vivre en français. »

Dans sa tâche, la nouvelle présidente s’appuiera sur l’agent en emploi Jacques Naigun et la comptable Jeewantee Moosun, respectivement élus vice-président et trésorière pour les deux années à venir. Linda Cooke-Weaver, Chantal Cléroux et Richard Caumartin rejoignent l’équipe des administrateurs, aux côtés de Mireille Coulombe-Anifowose et Lorraine Gandolfo.

Un nouvel exercice commence pour le conseil d’administration et les membres du Cercle de l’amitié qui apporte depuis la rentrée un service de plus aux familles, à Mississauga : une garderie comprenant un programme de poupons.

Photo : le conseil d’administration autour de la présidente Christiane Faubert (en blanc, au centre).