La Coopérative radiophonique de Toronto, qui chapeaute la station de radio CHOQ-FM, tenait son assemblée générale annuelle (AGA) le mardi 28 novembre. Administrateurs et employés étaient fiers de déposer un bilan des plus reluisants et optimistes quant aux perspectives d’avenir.

Il s’agissait de la dernière AGA de Pierre Létourneau, président du conseil d’administration (CA), qui avait atteint la limite permise de mandats consécutifs. Son rapport et celui de la directrice générale Zaahirah Atchia ainsi que les états financiers ont mis l’assistance en confiance en ce qui touche à l’administration de la station et au développement de projets s’y rapportant.

Il y a quelques années, CHOQ-FM vivait une période difficile sur le plan de la viabilité financière qui entravait le développement de son plein potentiel. Cependant, diverses réformes lui ont permis de redresser la situation. Ainsi, le plan stratégique en cours s’articule autour de quatre priorités : la diversification financière, l’amélioration des services et du contenu, la visibilité et la formation. Ces objectifs sont liés les uns aux autres et l’effort investi pour les atteindre porte déjà ses fruits.

En ce qui a trait aux revenus, CHOQ-FM poursuit sur sa lancée en engrangeant un surplus pour une deuxième année consécutive et en multipliant les initiatives audacieuses. À ce chapitre, l’équipe de la station est parvenue à conclure de nombreuses ententes de partenariats, à pénétrer le marché anglophone, à mettre en place une campagne de financement, etc. Pour ce qui est de l’amélioration du contenu, elle est passée par la volonté de créer une programmation qui soit à la fois agréable et unique et, en ce qui concerne les services, CHOQ-FM disposera de sa propre application mobile dans quelques semaines.

La visibilité se remarque notamment au niveau des diverses plateformes utilisées et par une présence accrue dans la communauté, entre autres à des activités culturelles. Quant à la formation et à la relève, elle passe par l’accueil de stagiaires, les ateliers d’initiation à la radio pour des élèves du secondaire, l’attention portée aux bénévoles, une session d’apprentissage de la bonne gouvernance destinée au conseil d’administration, etc.

Bien qu’une AGA soit toujours consacrée à faire le point sur le passé, quelques bribes du futur s’y glissent immanquablement. La bonne nouvelle que Zaahirah Atchia a partagée sans vouloir donner trop de précisions réside dans la diffusion prochaine d’émissions à caractère pédagogique. Ce projet sera rendu possible grâce à la collaboration d’une institution d’enseignement. L’annonce officielle en sera faite au cours du mois de décembre et les détails de cette initiative seront alors connus.

Quatre membres du CA n’ont pas sollicité de nouveau mandat ou ont démissionné, en l’occurrence Jean-Carlo Cedrone, Faouzi Metouilli, Michael Manirakiza et Pierre Létourneau. Ils ont été remplacés au moment des élections par Julien Gérémie, Housseyn Belaiouer, Nadège Cédras et Assiatou Madina Diallo. Estelle Losa et Elyzabeth Walling ont été réélues. Les autres administrateurs n’étaient pas en élection.

L’AGA s’est conclue par une intervention de Christian Martel, un Torontois très engagé dans la promotion de la radio communautaire et le premier directeur général de l’histoire de CHOQ-FM. M. Martel a suggéré qu’un comité de la programmation soit mis en place et qu’il soit composé de membres de la coopérative. Cela donnerait une occasion à ces derniers de s’engager plus concrètement et permettrait à la communauté de contribuer davantage dans le choix de ce qu’elle veut écouter. Le CA et la directrice générale se sont montrés intéressés et feront une offre plus détaillée aux membres.

Sur une note plus touchante, M. Martel a également fait don à CHOQ-FM, pour qu’il y soit conservé, le Prix Serge-Jacob qui lui avait été remis il y a 20 ans à titre de bénévole émérite.

Espace d’engagement communautaire et culturel, CHOQ-FM poursuit donc son bonhomme de chemin en élargissant toujours son cercle d’auditeurs et de partenaires. La station continue d’informer et de donner une voix aux francophones et francophiles de Toronto et comme l’AGA l’a laissé voir, cela n’est pas prêt de se terminer.

PHOTO : Pierre Létourneau, qui assumait la présidence jusqu’à l’AGA, s’est adressé à l’assistance