Le jour où un représentant du Toronto Concert Orchestra (TCO) a téléphoné à l’artiste sudburoise – surtout connue dans le Sud ontarien pour sa tournée Café Piaf – afin de lui demander si elle était « capable »

de chanter avec orchestre, Pandora Topp n’en croyait pas ses oreilles. Sa vie venait de prendre un nouveau tournant et, dès le lendemain, elle prenait l’autobus vers Toronto pour venir y passer l’audition. C’était il y a quatre ans.

« C’était mon rêve, ma prochaine étape, confie cette artiste en résidence dans le nord de l’Ontario en entrevue avec Le Métropolitain. Avec mon quatuor à Sudbury, mon rêve c’était d’aller chercher des partitions pour orchestre; mais c’est tout un travail et c’est très cher. Ces gens-là avaient déjà 12 chansons de transcrites. »

L’année dernière, sa performance avec le TCO au Casa Loma avait fait salle comble et c’est avec un immense plaisir qu’elle se joindra de nouveau à l’orchestre le 6 mai prochain pour le gala Piaf Encore qui rendra hommage de nouveau à la Môme mais, cette fois, ce sera à l’occasion du 70e anniversaire de La Vie en rose.

Et, pour souligner cet anniversaire imposant, le neuvième gala-bénéfice du TCO, transportera, en musique, les spectateurs du Great Hall de Toronto dans les rues de Paris par le biais des plus grands succès de la Môme. La vie en rose, Non, rien de rien, L’Hymne à l’amour et une dizaine d’autres du répertoire connu de Piaf seront interprétées par Pandora Topp, accompagnée de l’orchestre dirigé par maestro Kerry Stratton.

« C’est de la magie avec Piaf depuis le début, confie celle qui a entendu Piaf pour la première fois à l’âge de 18 ans et qui en a aujourd’hui 47. Je suis là à cause de l’auditoire qui veut entendre ses chansons live. Je suis juste touchée par le fait de promouvoir plutôt l’art qui est né grâce à la collaboration entre humains : entre Piaf et ses amis. Maintenant, on fait revivre ses histoires-là. »

Elle insiste également sur la diversité du public présent. « Au Casa Loma, l’an dernier, il y avait des têtes grises, des adorateurs de Piaf, des jeunes qui n’avaient jamais entendu parler de Piaf. Nous sommes en train de créer un goût pour cette musique des années 1940-50 à cause des ingrédients : musique tellement chevronnée par le texte qui raconte des histoires; un orchestre de 20 personnes sur scène et le jeu aussi, car je dialogue avec la foule. J’invite les gens à danser, chanter, et jouer le rôle des femmes de la nuit. C’est tellement beau. »

L’invitation est donc lancée pour venir célébrer cette soirée le samedi 6 mai, à 19 h 30, au Great Hall (1087, rue Queen Ouest) à Toronto. Quant à Pandora Topp, elle caresse déjà son prochain rêve : partir en tournée mondiale avec le TCO!

Photo : Pandora Topp accompagnée de l’orchestre dirigé par le maestro Kerry Stratton.