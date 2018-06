« C’est la fête », chantent les fidèles du Sacré-Cœur à la fin de la messe de 10 h en ce dimanche 17 juin. Et c’est effectivement ce qui s’est passé dans la cour intérieure derrière l’église. Une quarantaine de paroissiens se sont retrouvés pour célébrer la fête des Pères et celle du Sacré-Cœur qui avait lieu la semaine dernière.

« Nous avions deux belles occasions de nous réunir », confie le père Thong. « Nous avons décidé l’an dernier que notre fête de la Pentecôte serait célébrée la même journée que la fête des Pères, le troisième dimanche de juin. Nous célébrons aussi le 131e anniversaire de la paroisse, le 24 juin », ajoute Marielle Pelchat-Morris.

Les papas sont gâtés ce jour-là, le repas leur est offert. Pour préparer les mets délicieux, il fallait compter sur Mme Pelchat-Morris et une dizaine d’autres bénévoles qui étaient venus, la veille, à la paroisse faire les salades et préparer les brochettes de poulet et de porc. D’autres, dont Jean-Guy Roussel et Yvon Duguay, ont animé le repas en chantant et jouant de la guitare.

Certains ont fait beaucoup de chemin pour ce pique-nique champêtre telle Carole Barry, venue de St. Catharines avec son mari. « Nous sommes d’anciens paroissiens du Sacré-Coeur. Nous sommes venus pour revoir nos amis de la paroisse. Ça nous donne la chance de voir du monde, de voir des petits enfants que j’ai gardés à la garderie et qui sont devenus de grands enfants maintenant. Ce sont de beaux souvenirs et ça me donne chaud au cœur », raconte-t-elle.

Le père Pierre-Édouard Luc était également présent. Devenu prêtre le 7 août dernier à Haïti et diacre à Sacré-Cœur l’année dernière, le prêtre est revenu et a célébré sa première messe en ce dimanche de juin.

Tout le petit groupe a passé un moment inoubliable de bonheur, de joie et de complicité. La bonne ambiance régnait parmi les convives qui avaient mis les tables avec des nappes à carreaux à l’ombre afin de ne pas brûler au soleil.

PHOTO: Les paroissiens dégustent les mets délicieux préparés par Marielle Pelchat-Morris et son équipe.