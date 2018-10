La communauté francophone du Grand Toronto a deux excellentes raisons de célébrer ! Depuis le 4 septembre 2018, elle a désormais accès à deux petites chambres privées au sein de Place Saint-Laurent, dans une nouvelle unité de répit et de soins de transition incluant une douche et des toilettes entièrement accessibles, ainsi que des soins de soutien fournis 24 heures sur 24 par une équipe de préposées aux soins francophones. Les clients accueillis dans cette unité peuvent aussi bénéficier des programmes et services offerts en français par CAH (service de jour, soins personnels, accompagnement et soutien à la navigation du système de santé, et activation physique et cognitive en groupe et personnalisée).

Ces nouveaux lits de transition, gérés par Centres d’Accueil Héritage (CAH), permettront aux aînés hospitalisés n’ayant plus besoin des ressources et services intensifs d’un hôpital d’avoir accès à un autre niveau de soins jusqu’à ce que les objectifs de leur niveau d’autonomie soient atteints avant de réintégrer leur domicile. Depuis la mi-septembre, ce logement accueille une toute première cliente.

Cette initiative, mise sur pied avec le soutien du RLISS du Centre Toronto, fait désormais partie intégrante d’une plus grande initiative mise en œuvre dans la ville de Toronto, soutenue par le ministère de la santé, qui vise à faciliter ce genre de transition pour les personnes qui sont prêtes à quitter l’hôpital mais ne peuvent réintégrer leur domicile faute de services de soutien ou d’adaptations nécessaires pour assurer leur autonomie et leur sécurité.

Il est très important de souligner que ces deux places sont les seules disponibles et exclusivement réservées pour les francophones résidant dans la ville de Toronto. Désormais, les coordonnateurs de soins des hôpitaux pourront acheminer leurs clients francophones vers les soins de transition en français de CAH par l’entremise d’un point d’accès centralisé. Les gestionnaires de cas au sein de l’équipe de CAH procéderont à une évaluation conjointe avec l’équipe des hôpitaux.

Depuis de nombreuses années, CAH travaille de concert avec Reflet Salvéo et les RLISS desservant le Grand Toronto au développement d’un continuum de soins pour les francophones qui soit accessible et disponible au moment et à l’endroit opportuns. Les lits de transition sont une partie essentielle de ce continuum, et la suite logique d’une démarche initiée il y a 40 ans.

Établi en 1978 dans le but premier d’offrir une solution de logement abordable aux aînés francophones de Toronto, CAH a depuis développé une gamme de services de qualité́ pour répondre aux besoins des aînés francophones, incluant l’hébergement assisté, les soins personnels, la gestion de cas, les services à domicile dans la communauté, le service de jour pour aînés frêles, qui offre par conséquent un grand répit à leur famille aidante, et la poursuite d’initiatives pour promouvoir le vieillissement actif.

Récemment, CAH a obtenu l’accréditation pour la Phase 2 d’Agrément Canada, ayant démontré la viabilité de ses opérations pour continuer d’évoluer dans une démarche d’amélioration continue de ses services. CAH est aussi conscient des besoins croissants de la population vieillissante francophone et de la pénurie de solutions et de services adaptés aux besoins de sa clientèle plus vulnérable et marginalisée. L’aboutissement du projet des lits de transition est un exemple des défis concrets que CAH veut relever, en travaillant étroitement avec ses partenaires.

CAH garde le cap sur des solutions créatives à des problématiques du continuum des services de santé, notamment la mise en œuvre d’initiatives s’intégrant dans le système de santé local, spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des francophones, l’appui à l’initiative du programme Premier Lien en français des RLISS pour faciliter la navigation des clients dans le système de santé, et l’offre sur son site web d’information dont ses clients potentiels et leurs aidants ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur santé. CAH travaille aussi sur un modèle de logement adaptable à mesure que les problèmes cognitifs de certains de ses clients deviennent plus complexes.

SOURCE : Centres d’Accueil Héritage