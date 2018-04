Cent ans de contrebasse Jazz, c’est le titre du concert qu’a donné Bernard Dionne à l’Alliance française le samedi 21 avril. L’année dernière, le jazz a eu 100 ans et M. Dionne, également contrebassiste, a voulu rendre hommage à cette musique qu’il apprécie tout particulièrement et aux contrebassistes célèbres qui ont marqué l’histoire du jazz.

« Je voulais présenter différents styles de la contrebasse. Et j’en suis venu à faire un tour d’horizon des différents contrebassistes à travers les époques. C’est un projet unique et j’en suis très fier », a-t-il indiqué. Les 12 musiques interprétées par ordre chronologique sont entrecoupées d’explications sur l’histoire du jazz, l’évolution technique des musiciens, les styles et les façons de jouer, le rôle de la contrebasse dans le jazz et les compositeurs qui ont marqué leur époque.

« Certains musiciens étaient des virtuoses et leur façon de jouer a influencé tous les contrebassistes par la suite », a glissé l’ancien enseignant de musique. Une bonne manière d’instruire le public qui n’est pas forcément familier avec tous ces musiciens et avec la contrebasse.

Le concert ouvre sur Jeepers Creepers de Johnny Mercer avec Bernard Dionne à la contrebasse et Anthony D’Allessandro au piano. Nick Adema au trombone, Evan Dalling, à la trompette et Michael Massaro au saxophone arrivent du fond de la salle sous un tonnerre d’applaudissements.

Ils enchaînent sur Duke Ellington avec Pitter Panther Patter et C Jam Blues, Oscar Pettiford avec Tricotism et le Canadien Oscar Peterson avec Wheatland. Les musiciens ont aussi interprété la pièce So What de Miles Davis qui fait partie de Kind of blue, l’album de jazz le plus vendu au monde.

Après l’entracte, Bernard Dionne a joué avec ses invités, trois de ses compositions, toutes inspirées par des grands contrebassistes. La Vida aux sonorités venues d’Espagne était inspirée par le contrebassiste Eddie Gomez. DH quant à elle honorait Dave Holland, contrebassiste de génie, mort à 25 ans dans un accident de voiture. Et c’est là que l’ancien enseignant de musique impressionne. Ces pièces sont de fort bon niveau, rythmées et entraînantes.

Pour couronner le tout, les spectateurs pouvaient voir des photos des musiciens projetés sur un écran. Ce groupe formé par M. Dionne fonctionne à merveille. Espérons qu’il se reforme très bientôt pour un prochain spectacle!

PHOTO: Bernard Dionne et ses invités