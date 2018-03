L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) lance la 26e édition de la Semaine nationale de la francophonie (SNF) qui se tient dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie, du 1er au 21 mars 2018, sous le thème « Juste pour le plaisir de jouer ».

« La thématique 2018 invite à jouer en français, tout simplement. Toutes sortes de jeux, juste pour le plaisir de s’amuser en français. À tout âge, le jeu est un moyen très puissant pour favoriser de multiples apprentissages. On apprend sans trop sans rendre compte, c’est rassembleur et les jeunes s’impliquent davantage », a mentionné la présidente de l’ACELF, Anne Vinet-Roy.

Jouer et relever le défi

Le concours Francoportraits invite les jeunes à relever un défi photo et un défi texte (140 caractères et moins). Chaque volet du concours inclut le jeu dans le défi proposé selon le groupe d’âge. Les écoles et les centres de la petite enfance francophones ont jusqu’au 21 mars pour s’inscrire et peut-être gagner l’un des nombreux prix. Détails : acelf.ca/snf/francoportraits. Ce concours est notamment possible grâce à l’appui financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

Une campagne pour afficher notre fierté

Lors de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars, les francophones du Canada exprimeront leur fierté en participant à la campagne collaborative Je suis franco sur Facebook et Twitter. Toutes les personnes inscrites verront, le 20 mars, une mosaïque de photos et un slogan apparaître sur leur fil de nouvelles. Pour s’inscrire : daycause.com/fr/ acelf/jesuisfranco. La mosaïque est composée de photos d’internautes reçues à la suite d’un appel sur Facebook. Deux autres façons possibles de s’afficher : la mosaïque de photos est imprimable en format affiche 11 x 17 à partir du site de la SNF et il sera possible d’activer le décor Je suis franco sur son profil Facebook dès le 14 mars.

Des francophones qui font toute la différence

Le Prix Mordicus reconnaît des personnes qui s’impliquent dans la promotion de la francophonie. Pour ce faire, les écoles sont invitées à remettre des certificats Mordicus à des personnes dont l’action enrichit la vie scolaire et communautaire : jeunes, membres de leur personnel, membres de la communauté, francophiles. Ensuite, les écoles inscrivent leurs récipiendaires, avant le 21 mars, sur le Mur des Mordicus pour remporter des ressources culturelles. Le Mur des Mordicus mettra en valeur toutes ses formidables initiatives de jeunes et d’adultes et permettra de les partager sur Facebook, sur Twitter et par courriel.

21 nouvelles activités amusantes

Vingt-et-une nouvelles activités pédagogiques ont été développées en lien avec la thématique 2018 pour que les élèves aient du plaisir tout en apprenant. Ces activités ciblent tous les niveaux scolaires et stimulent l’engagement pour sa culture et sa communauté. L’ACELF présente également sur son site plusieurs suggestions de lecture pour les jeunes de tout âge. La SNF est un événement permettant aux écoles francophones de partout au pays de célébrer une francophonie riche de sa diversité en instaurant des projets stimulants qui rallient l’ensemble de la communauté.

Pour en savoir plus sur la SNF : acelf.ca/snf