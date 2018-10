Le congrès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a rassemblé quelque 350 délégués et partenaires de l’organisme à Richmond Hill du 25 au 28 octobre. Sous le thème Innovons ensemble, le rassemblement annuel se voulait une occasion d’échanges et de réflexions, ainsi qu’une opportunité de faire rayonner la francophonie.

Parmi les invités lors des premières journées, Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique, et Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles. Parmi les nombreux sujets abordés, la politique fédérale et provinciale, la diversité, le financement et la gouvernance. « Il y en a eu pour tous les goûts », indique le président de l’AFO, Carol Jolin.

Des discussions sur les priorités et les programmes des ministères, des agences et des bailleurs de fonds et leur arrimage avec ceux des organismes francophones de l’Ontario étaient à l’avant-plan lors de l’activité Franconnexion, un bloc destiné à permettre aux membres de la communauté de jumeler leurs projets avec des programmes de financement.

L’accessibilité des soins de santé en français, les défis des organismes face à l’immigration francophone en Ontario et le positionnement franco-ontarien dans le dossier de la réforme électorale ont été parmi les thèmes discutés lors de la deuxième journée du congrès. Des ateliers de formation et de discussions traitaient de la gouvernance démocratique et de l’innovation à l’ère du numérique.

La programmation du congrès s’est terminée dimanche avec l’assemblée générale de l’organisme. Six postes au conseil d’administration de l’AFO étaient à pourvoir, dont celui de la présidence pour un mandat de deux ans. Carol Jolin a été réélu pour un second mandat.

Claudette Gleeson et Éric Marcotte ont été élus par acclamation, respectivement pour les postes de représentants de la région du Nord-Ouest et du secteur jeunesse. De leur côté, Julien Jérémie du Conseil de la coopération de l’Ontario (Centre), Marie-France Paquette (Est) et Alexi Breton (Nord-Est) ont remporté leurs élections respectives.

Les délégués ont adopté quatre résolutions suite au dépôt des divers rapports d’activités. L’organisme provincial appuie le positionnement des partenaires en éducation et en formation, soit les centres d’alphabétisation, les 12 conseils scolaires de langue française ainsi que les deux collèges francophones Boréal et La Cité, qui sont engagés dans la mise en oeuvre de la Stratégie provinciale d’éducation aux adultes francophones.

La deuxième résolution veut que l’AFO, l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario et la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques de l’Université d’Ottawa forment un comité de rédaction qui aura pour mandat de proposer au gouvernement de l’Ontario une Loi sur les services modernisée et complète.

Puis, l’AFO veut développer une position constitutionnelle sur l’enchâssement des droits constitutionnels des francophones de l’Ontario et finalement développer un guide de normes graphiques pour le drapeau franco-ontarien comprenant les couleurs, symboles, proportions, etc.

Le prochain congrès de l’organisme aura lieu à Sudbury du 25 au 27 octobre 2019 et le thème sera « Génie communautaire ».

PHOTO: Le nouveau conseil d’administration de l’AFO pour 2018-2019