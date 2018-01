Le samedi 27 janvier, le Collège Glendon a organisé un carnaval sur son campus à l’angle des avenues Lawrence et Bayview. Cette initiative est la première du genre pour le collège universitaire qui espère bien recommencer l’année prochaine.

Pour beaucoup, Glendon représente l’université, les étudiants de plus de 18 ans et le bilinguisme. C’est aussi là où des cours de français sont offerts le samedi matin aux parents qui souhaitent apprendre la langue de Molière. C’est aussi des camps d’été pour les plus jeunes.

Glendon est beaucoup plus qu’un campus. C’est pour cette raison que le Collège a souhaité mettre en place ce carnaval. « Nous faisons partie de la communauté francophone. Nous avons organisé ce carnaval pour promouvoir nos cours et nos camps d’été. Nous voulions avoir un festival en hiver. Cela permet aux enfants de s’amuser », a confié Julie Marguet, coordinatrice de l’Éducation expérientielle.

Au cours de la journée, les enfants ont profité de nombreuses activités gratuites. Le bar Snake & Lattes Board Game Café, partenaire de l’événement, avait prêté quelques jeux pour l’occasion, une activité qui a beaucoup plu aux jeunes.

Dans l’amphithéâtre de Glendon, les enfants ont regardé le film Le Coq de St-Victor, sous-titré en anglais. Un atelier « maquillage du visage » a lui aussi fait fureur. Les fillettes arboraient fièrement des papillons et libellules.

Autre salle, autre atelier : les enfants se sont entraînés à peindre des masques sur du papier.

Même les murs de Glendon ont été décorés pour l’occasion. Sur l’un d’eux, une frise était accrochée. Certains en ont ainsi profité pour faire quelques dessins et inscriptions.

Et pour l’animation, il y avait la mascotte de la journée, le Bonhomme Carnaval, qui paradait dans les couloirs du campus et qui prenait des photos avec les enfants. Sa mine souriante et son entrain ont ravi petits et grands.

Faire toutes ces activités donne faim. Les organisateurs avaient prévu le coup en mettant à la disposition du public chocolat chaud et collation.

Cette journée bien remplie restera dans la tête des bambins. De bons moments de détente et de plaisir pour les petits et les grands.

PHOTO: Les enfants en train de se faire maquiller