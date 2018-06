L’Entité 4 de planification des services de santé en français a coordonné, le mardi 12 juin, un forum sur l’équité de ces services pour les communautés francophones. L’organisme avait invité un grand nombre d’organisations et de fournisseurs de services de santé pour l’occasion afin de participer à une série d’ateliers. Elle en a aussi profité pour convier les membres de son conseil d’administration à son assemblée générale annuelle en fin d’après-midi.

La programmation bien remplie avait lieu au club de golf Carruther’s Creek à Ajax, et a débuté par une présentation de François Boileau, commissaire aux services en français de l’Ontario. Il a expliqué l’importance de la collaboration de tous les acteurs dans la planification de services de santé de qualité et la nécessité d’offrir ces services en français de manière « active ».

Le forum avait lieu simultanément dans deux salles différentes et plusieurs organismes y avaient installé leur kiosque pour présenter leurs services. Dans la grande salle, l’Entité 4 et le Réseau d’intégration des services de santé (RLISS) du Centre-Est ont célébré deux de leurs champions de l’offre de services en français, soit le Centre de santé communautaire TAIBU à Scarborough, qui a vu 720 francophones participer à ses activités de promotion de la santé au cours de la dernière année et le Foyer de soins de longue durée Bendale Acres (Pavillon Omer Deslauriers) à Toronto.

En après-midi, des ateliers divers, dont un sur les ressources humaines bilingues en santé et certaines pratiques prometteuses pour appuyer les fournisseurs de services dans leur réflexion, ont été offerts.

Un autre sujet intéressant traité lors de ce forum a été l’engagement des communautés francophones, un atelier présenté par Yves Doyon. Dans le but de rassembler et d’encourager un échange entre fournisseurs de services de santé en français et les représentants de la communauté francophone, M. Doyon a proposé un exercice pratique et informel. Guidé par le principe de l’empathie, cet exercice structurait les échanges pour faciliter la sensibilisation, la compréhension commune et créer un climat de collaboration et de quête de solutions.

Entre-temps, dans la plus petite salle, les représentants des organismes participants ont présenté, tour à tour et tout au long de cette journée, les services offerts dans la région. Cet exercice a permis au public de comprendre certains comporterments, pratiques ou maladies, ou comportements et de se familiariser avec les fournisseurs de services de santé en français. Deux autres forums du même genre auront lieu l’automne prochain dans les régions de York et de Simcoe.

Bâtir ensemble

Puis vers 17 h 15, seuls les membres de l’Entité 4 sont restés sur place pour le dépôt des différents rapports annuels de l’organisme dans le cadre de l’assemblée générale annuelle. Intitulé Bâtir ensemble des services de santé en français, le rapport du président Yves Lévesque rappelait que « grâce à nos efforts collectifs, le contexte provincial des services de santé en français a évolué positivement au cours de la dernière année au grand bénéfice des communautés francophones du territoire ».

M. Lévesque parle ici du Forum provincial organisé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée en novembre dernier. « Lors de cet événement, le ministère a annoncé la publication du Guide des exigences et obligations concernant les services en français ainsi que la révision du Règlement 515-09 sur l’engagement de la collectivité francophone en application de l’article 16 de la Loi sur l’intégration du système de santé local. Les modifications au Règlement renforcent et soulignent l’importance d’une collaboration étroite entre les RLISS et les entités de planification pour la mise en œuvre des services de santé en français. »

Pour sa part, la directrice générale de l’organisme, Estelle Duchon, a souligné dans son rapport que « la transformation du système de santé a été marquée par la transition des soins à domicile et en milieu communautaire, anciennement offerte par les Centres d’accès aux soins communautaires. L’Entité 4 a travaillé en étroite collaboration avec ses trois RLISS partenaires, désormais fournisseurs de services de santé, afin de s’assurer qu’ils remplissent leurs nouvelles obligations concernant l’offre de services en français. » Pour terminer, la période des élections a permis d’apprendre que Lyne Audette pour le territoire de Simcoe Nord Muskoka et Mélissa Joseph pour le territoire centre-est sont les deux nouveaux membres du conseil d’administration.

PHOTO: Le forum a attiré un grand nombre de participants.