La Société d’histoire de Toronto a offert deux historitours ou visites guidées en l’espace de deux jours.

La visite du 2 juillet a été consacrée au quartier Cabbagetown, surnommé amicalement « ChicChouVille » par les francophones des années 1970, et Gilles Huot, lui-même résident de ce quartier, en était le guide.

« Cabbage » en français, c’est un chou. Le nom du quartier tire son origine de ce légume cultivé par les immigrants en majorité irlandais qui s’y sont installés dans le quartier au milieu du XIXe siècle.

De l’arc, à la rue Winchester en passant par la ferme Riverdale, le petit groupe a exploré le secteurr devenu célèbre pour de multiples raisons.

Cabbagetown a joué un rôle important dans l’évolution de Toronto et les raisons en sont nombreuses. Situé dans l’est de la ville, près de la rivière Don, cette partie de terre a été acquise par le gouverneur Simcoe pour son fils Francis, surnommé Frank. Le gouverneur y construisit sa maison d’été – Castle Frank, qui est aujourd’hui le nom d’une station de métro sur la ligne Bloor.

Cabbagetown s’est d’abord développé grâce à différentes industries établies à proximité de la rivière Don. L’industrialisation a amené des emplois, un sentiment de prospérité, mais aussi la pollution.

L’un des premiers industriels à s’y établir est Peter Rothwell Lamb qui ouvre une usine de cirage et de colle dans les années 1850. À leur apogée, les Lamb possédaient jusqu’à 12 usines. Aujourd’hui, il ne reste plus rien de ce complexe industriel qui a brûlé en 1888.

Petit à petit, Cabbagetown s’est transformé en un quartier plus résidentiel qui a abrité de nombreux lieux de services publics : cimetières, hôpital, zoo. Certains endroits existent toujours, dont la nécropole alors que d’autres ont disparu tel le zoo Riverdale, premier jardin zoologique de Toronto ouvert en 1894. En 1974, il ferma ses portes et est converti en ferme, connu à l’heure actuelle sous le nom de ferme Riverdale.

Cabbagetown a également hébergé l’hôpital central de Toronto en 1856, et ce, pendant 60 ans et le Collège de médecine pour femme dont l’immeuble a été transformé en résidence.

De cette époque, il ne reste pas grand-chose. Beaucoup de bâtiments ont été détruits ou ont brûlé. Quelques plaques commémoratives témoignent de l’architecture de l’époque.

Une visite intéressante et très documentée sur un quartier qui a livré quelques-uns de ces secrets. Le prochain historitour aura lieu demain et aura pour thème George Brown.

Photo : La visite guidée a retracé l’histoire du quartier industriel devenu résidentiel.