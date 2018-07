Au cours de l’assemblée générale annuelle de CAH, le mercredi 27 juin, le conseil d’administration a réaffirmé le bilan positif de l’organisme pour 2017-18 et de la continuité du plan stratégique de CAH au cours de la prochaine période.

L’année 2018 en fut une de transition avec un changement de direction générale, Barbara Ceccarelli ayant succédé à Isabelle Girard, et Paul Lapierre est devenu directeur adjoint en juin dernier.

Pour CAH, la qualité des services est indispensable et essentielle. Et dans cette optique que CAH s’est posé plusieurs questions : De quoi le client a-t-il besoin? Que peut-on donner en plus à nos clients? Etc. CAH a donc décidé de se lancer dans un processus d’évaluation par « Agrément Canada ». « C’est comme une vérification par rapport à des standards de qualité de services », souligne Barbara Ceccarelli.

Cet agrément est très important pour CAH et Maryse Francella, présidente du conseil d’administration, le confirme : « C’est nous qui l’avons demandé. C’est vraiment par choix que nous le faisons. » Et les raisons sont simples, l’organisme souhaite améliorer ses pratiques pour qu’elles deviennent ainsi exemplaires et veut mobiliser son équipe pour s’améliorer.

« Il y a beaucoup de choses qui changent, le financement pas forcément. Les défis de la géographie augmentent aussi. Ca fait 40 ans qu’on fait ça. Je pense que c’était vraiment le bon moment de réaliser cette évaluation », souligne la directrice générale.

Les visites des évaluateurs se sont très bien passées, selon Mme Ceccarelli. « Ils n’ont pas seulement évalué nos processus; ils ont également beaucoup parlé à nos clients », ajoute-t-elle. CAH attend maintenant le rapport des évaluateurs mais est très confiante quant aux résultats.

Deux postes vacants au sein du CA sont à pourvoir et ont d’ores et déjà été affichés sur le site web de l’organisme après le départ de Joyce Irvine, présidente sortante de CAH. « Nous cherchons d’autres représentants qui viendront combler les lacunes au niveau des connaissances », a confié Maryse Francella.

PHOTO: Les résidents rassemblés pour l’AGA