Pierre Ouellette, directeur des services français de Radio-Canada pour les régions de l’Ontario, a annoncé le lundi 15 janvier la nomination d’Isabelle Fleury à la barre de l’émission L’Heure de pointe sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE. Elle succède à Line Boily, qui a pris sa retraite en décembre dernier.

Diplômée en histoire et communications, Isabelle Fleury a d’abord œuvré en relations publiques pour divers organismes des Cantons de l’Est avant de déménager avec sa famille à Sudbury en 2001. Depuis, elle couvre l’univers des communautés francophones du nord de l’Ontario, tout d’abord comme journaliste culturelle, puis, à partir de janvier 2016, comme animatrice et réalisatrice de l’émission matinale Le Matin du Nord.

Forte de son expérience de plus de 15 ans à l’antenne, elle a su servir la communauté francophone tant sur les ondes que par son implication communautaire. Elle a d’ailleurs œuvré auprès d’organismes culturels et communautaires de la grande région de Sudbury et a participé, entre autres, à la direction stratégique du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury et celui de la garderie francophone Touche à tout.

À titre d’animatrice de L’heure de pointe, Isabelle Fleury posera un regard nouveau et curieux sur sa nouvelle région d’adoption, tout en partageant son enthousiasme et sa profonde connaissance des enjeux qui lient les francophones de l’Ontario.

« C’est un immense privilège pour moi d’accompagner les francophones et francophiles du sud de l’Ontario dans leur quotidien et d’aller à leur rencontre tous les après-midis, révèle Isabelle Fleury. Après quelques années à la barre de l’émission matinale du nord de l’Ontario, j’ai très hâte de faire la connaissance de ce nouveau public, de mieux comprendre ses réalités et d’échanger avec lui sur l’actualité du jour. C’est mon attachement profond pour l’Ontario français qui motive aujourd’hui ce nouveau mandat qu’on me propose. »

Isabelle Fleury animera L’Heure de pointe dès le 29 janvier prochain.

SOURCE : Société Radio-Canada