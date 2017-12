La nouvelle école secondaire catholique de langue française dans l’est de Toronto, l’ÉSC Père-Philippe-Lamarche, a tenu une cérémonie de bénédiction pour célébrer l’ouverture officielle de ses locaux. Le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, a présidé l’événement accompagné du père Ziad Maatouk, curé de la paroisse Saint-Louis-de-France, du père Pham Quoc Thong, curé de la paroisse du Sacré-Cœur et du père Jean Al Alam, responsable de la mission catholique Saint-Frère-André.

Le cardinal Collins a félicité le choix du nom de la nouvelle école en rappelant l’importance du père Lamarche qui a quitté en 1887 le village de Saint-Esprit au Québec pour servir les catholiques francophones de Toronto devenant ainsi le curé fondateur de la paroisse Sacré-Cœur et de la première école de langue française de la Ville reine.

Le conseiller scolaire de Toronto Est, Claude-Reno D’Aigle, était très heureux de participer à cette célébration d’autant plus qu’une de ses petites-filles fréquente l’école. « Enfin, nous avons une école secondaire catholique de langue française à Scarborough! Nos élèves peuvent maintenant poursuivre leurs études secondaires en français dans un édifice tout neuf plus près de leur domicile. »

La cérémonie fut entrecoupée par de magnifiques chants entonnés par les élèves de l’école et de la chorale de l’école élémentaire Saint-Jean-de-Lalande. Deux enseignantes et une élève de 9e année ont accompagné le groupe au piano, clavier, au saxophone ainsi qu’au djembé. La cérémonie fut également l’occasion de dévoiler le logo des équipes sportives de l’école, Les Huskies, qui a soulevé l’enthousiasme et la fierté des élèves et du personnel.

Pour l’ouverture de l’école, l’artiste Martin Foley avait créé une magnifique sculpture grandeur nature du père Philippe Lamarche et de sa bicyclette qui est installée dans le foyer de l’édifice. Une reproduction de l’œuvre a été remise à plusieurs dignitaires pour les remercier de poursuivre le travail du père Philippe Lamarche au service de la communauté catholique de langue française.

Le directeur de l’éducation, André Blais, a tenu à remercier tous les partenaires présents : « Merci à vous tous d’avoir partagé ce moment important de notre histoire et surtout, de l’avenir de notre communauté catholique de langue française. Puissions-nous, ensemble, poursuivre l’œuvre du bon curé Lamarche et être le cœur et l’âme de la communauté francophone de Toronto. »

La présidente du Conseil, Melinda Chartrand, a également voulu reconnaître l’appui des partenaires financiers impliqués dans la construction de l’école et des trois toits verts. « Le Conseil scolaire catholique MonAvenir aimerait remercier le ministère de l’Éducation de l’Ontario ainsi que la ville de Toronto pour leur investissement dans l’avenir des élèves catholiques francophones de l’est de la ville. »

