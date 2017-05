Le jeudi 4 mai avait lieu la bénédiction et l’ouverture officielle de l’École élémentaire catholique Saint-Jean-Bosco et de sa garderie partenaire Le Petit Bateau à Caledon. Quelques jours auparavant, les élèves avaient reçu la visite de Sr Francine Guilmette, FMA, coordonnatrice du Centre Don Bosco de Toronto, afin de les préparer à la célébration du 4 mai.

Pour l’occasion, le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) avait invité quelques dignitaires, représentants des gouvernements et d’organismes communautaires, mais surtout les familles des élèves qui fréquentent cette école depuis septembre.

Avant de se diriger dans le gymnase de l’école, là où avait lieu la cérémonie, le groupe d’invités formé par les dignitaires ainsi que des représentants du CSDCCS et de la garderie ont d’abord procédé à la coupe du ruban des locaux du service de garde et une photo commémorative de ce jour tant attendu a eu lieu. Puis, une seconde photo similaire a été prise dans le foyer de l’école afin d’immortaliser l’événement.

Puis, les dignitaires et autres se sont rendus dans le gymnase où ils ont été accueillis par la chorale de l’école, sous la direction de Francine Morency, qui interprétait la chanson Libre, ainsi que les familles de la communauté scolaire.

Le directeur de l’école, Alain Lalonde, a alors pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tout un chacun dans le nouvel établissement scolaire du CSDCCS qui porte le nom de Jean Bosco.

Le père Antoine Badr a donné plus d’information sur la personnalité du saint patron de l’école de Caledon.

« Dans sa jeunesse, il était allé en prison pour y rencontrer des jeunes, raconte le curé de la paroisse Sainte-Famille à Mississauga. À sa sortie, il a eu la vision qu’il pouvait faire quelque chose pour eux. Il est donc entré au séminaire afin de devenir prêtre. (…) La première chose qu’il a faite pour les jeunes a été de créer de petites écoles. Il a rencontré beaucoup de refus mais pour lui, chaque jeune a un potentiel. Le reste c’est de l’histoire. »

Pour le directeur de l’école, Jean Bosco est un exemple pour les élèves de l’établissement : « Nous voulons aider nos jeunes à grandir, à venir servants de Jésus dans la communauté. »

Le père Antoine a ensuite pris quelques minutes pour procéder à la bénédiction des crucifix placés sur une table devant l’assemblée et des locaux de l’école.

Les dignitaires se sont ensuite succédé au podium, chacun y allant de ses sincères félicitations pour cette école et pour l’avenir prometteur des jeunes qui la fréquenteront.

Les propos de Geneviève Grenier, conseillère scolaire de la région de Dufferin-Peel-Wellington et vice-présidente du CSDCCS, de Jean Magny, surintendant de l’éducation, et de Sr Francine ont été particulièrement bien accueillis.

« Nous vous avons remis les clés de l’établissement, c’est maintenant à vous d’entretenir l’édifice et de lui donner une âme », a indiqué Mme Grenier.

« Une école, c’est plus qu’une adresse ou un terrain, c’est une communauté », selon M. Magny.

Pour sa part, Sr Francine a rappelé que le mot « éduquer », qui tire son origine du latin « educare », signifie « tirer le meilleur des jeunes ». Elle a conclu sa présentation en souhaitant que « l’école vibre de l’amour de Jean Bosco et que les jeunes continuent à y mettre de la couleur ».

La partie officielle de la cérémonie s’est terminée avec de nombreux remerciements et une invitation à se rassembler dans le foyer de l’école afin de partager un délicieux goûter et un magnifique gâteau.

« Merci d’avoir participé à ce moment historique », a conclu M. Lalonde.

Photos : Le père Antoine Badr s’apprête à bénir les crucifix.

La chorale de l’école.

Des membres du CSDCCS et les invités d’honneur lors de l’ouverture officielle

de l’école Saint-Jean-Bosco.

Le public rassemblé dans le gymnase.