« Dans un domaine comme le développement, on apprend toujours de ses collègues pour avancer et donner en retour au secteur en s’appuyant sur les meilleures pratiques. Le Collège Glendon est un terrain idéal sur lequel je vais pouvoir apporter mes compétences, les mettre au service de la communauté et poursuivre cet apprentissage permanent qui mène à l’excellence », indique Mireille »

Millette.

Recrutée en mai dernier à la tête du bureau d’avancement et des relations avec les diplômés, la nouvelle directrice perçoit ses fonctions au sein du campus torontois comme une chance d’apprendre encore. « J’ai toujours eu des mentors qui m’ont aidée à évoluer au sein d’équipes dans lesquelles j’ai eu l’opportunité de développer une relation spéciale avec les diplômés. Cet environnement professionnel autour de moi m’a permis d’apprendre de mes collaborateurs et eux de moi. J’espère en faire de même à Glendon. »

Une nouvelle mission synonyme de retour aux sources linguistique pour cette Québécoise qui a grandi dans une famille et un environnement bilingues à Montréal et Ottawa. Titulaire entre autres de la certification professionnelle CFRE et d’un baccalauréat en arts de l’Université de Waterloo, elle a débuté sa carrière dans le secteur de la charité, avant de s’investir à Sterling Hall, une école privée à North York reconnue pour sa communauté très

soudée.

Alors directrice adjointe de l’avancement, Mme Millette a concentré ses efforts sur la recherche, l’engagement des diplômés et la gestion des donateurs, coordonnant une ambitieuse campagne de collecte de fonds et créant le premier regroupement des diplômés.

Un savoir-faire qu’elle entend développer à Glendon : « Pour faciliter le recrutement de nos élèves en arts libéraux et étoffer nos programmes, il est important de créer des relations plus serrées non seulement avec les partenaires de la communauté mais aussi avec les diplômés qui représentent les valeurs de notre institution, fondées sur l’excellence et le bilin-

guisme. »

À la rentrée, Mme Millette lancera une consultation pour connaître les attentes des étudiants en arts libéraux et élaborera une série de profils de diplômés pour augmenter la fierté communautaire. « Nous espérons avoir une vue d’ensemble de notre programme d’engagement avant le printemps 2018 », explique-t-elle, travaillant en collaboration avec l’équipe de recrutement.

Priorité du Collège Glendon, la relation avec les diplômés se matérialise déjà par plusieurs événements annuels majeurs animés par le groupe de traduction, telle la Journée internationale de la traduction. « Elle devrait prendre plus d’ampleur à l’avenir et nous sommes en train de créer les conditions pour que les autres groupes s’engagent à leur tour et deviennent des ambassadeurs de Glendon. Nous discutons avec nos diplômés qui sont maintenant à Ottawa ou à Montréal pour bâtir un réseau avec des échanges sur place. Nous aimerions concrétiser une date à Ottawa en mai et une autre à Montréal en octobre. »

Les Retrouvailles 2017, le 23 septembre prochain, constituent un exemple concret de l’implication des diplômés. Lors de cette journée-conférence, les étudiants côtoieront leurs aînés, devenus des leaders politiques, économiques, associatifs dans des domaines variés.

L’autre mission de Mireille Millette consistera à recueillir des fonds. « Avoir une communauté impliquée est à la base de toute réussite, mais il est essentiel d’aller chercher des partenaires fidèles, avec une campagne efficace. De nombreux donateurs nous apportent déjà leur appui, explique-t-elle, citant le groupe financier BMO qui a injecté 2 millions $ pour créer des occasions de leadership académique à l’École des affaires publiques et internationales de Glendon, première école de droit bilingue du genre au Canada.