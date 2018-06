Les membres du Club Richelieu Trillium avaient deux bonnes raisons de célébrer le samedi 26 mai alors qu’ils présentaient la 25e édition de leur souper annuel de homards, l’une de leurs activités principales de financement au cours de l’année. L’organisme fêtait également son 35e anniversaire de fondation.

Dans la salle paroissiale de l’église Saint-Louis-de-France, la communauté a bien répondu à l’invitation faisant salle comble pour l’événement. La présidente du Club, Marie-Claude Laventure a d’entrée de jeu qualifié ce happening annuel comme une « occasion exceptionnelle de célébrer leur fierté d’appartenir à cette communauté francophone, de fêter avec leurs amis et de souligner leur engagement ».

Fondé en 1983, l’organisme recueille des fonds qu’il distribue aux enfants et aux personnes âgées dans le besoin. Depuis 35 ans, près de 200 000 $ ont été amassés pour les œuvres du Club. « Rien ne s’accomplit sans effort, ajoute Mme Laventure. Si le Richelieu Trillium tourne aujourd’hui la page sur ses 35 ans, c’est qu’au fil des années, il a su faire preuve d’une grande détermination et d’une ténacité sans faille pour venir en aide aux enfants désavantagés et à nos aînés du Pavillon Omer Deslauriers et de la Place Saint-Laurent. »

Malgré le petit nombre de membres, l’organisme amasse annuellement un montant de 10 000 $ pour ses œuvres. Parmi les activités de bienfaisance, il offre un repas de Noël au Centre Bendale Acres pour les aînés francophones du Pavillon Omer Deslauriers et ceux de Centres d’Accueil Héritage, en plus de remettre à chacun des convives un cadeau.

L’autre activité qui sert à amasser passablement de fonds est la vente de billets Nevada. Cet argent sert entre autres au Club à participer à l’Opération sacs-à-dos des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde avant la rentrée des classes qui bénéficient à une quarantaine d’enfants francophones désavantagés de la région. Le Richelieu Trillium procure aussi des billets et le transport à plus de 300 élèves pour assister à des spectacles au Théâtre français de Toronto.

Le délicieux souper aux homards s’est terminé par une dégustation du gâteau du 35e anniversaire et le tirage de quelques prix de présence, dont une œuvre au crayon de l’une des membres de l’organisme, Suzanne Alberga.

PHOTO: La table de la présidente Marie-Claude Laventure (à gauche)