La huitième édition du tournoi de golf Gilles-Barbeau au profit de Centres d’Accueil Héritage (CAH) s’est déroulée le samedi 9 septembre au club de golf Rolling Hills à Whitchurch-Stouffville. Le beau temps a attiré 81 golfeurs répartis en 21 équipes, ce qui a permis à l’événement de connaître un autre franc succès.

Nommée à la mémoire de Gilles Barbeau, bénévole et directeur général de CAH entre 1992 et 1996, cette compétition amicale est l’une des plus importantes collectes de fonds pour l’organisme. Et comme l’expliquait la directrice générale de CAH, Isabelle Girard, les profits générés ce jour-là aideront « à offrir des programmes tels que le transport des aînés à leurs rendez-vous médicaux, à faire de la gestion de cas et à continuer d’offrir le repas communautaire tous les jours à Place Saint-Laurent ». Cet argent sera donc réinvesti pour des personnes âgées dans le besoin afin qu’elles reçoivent l’appui nécessaire pour continuer à vivre de façon autonome chez elles et dans leur communauté.

Un tirage 50/50 a permis aux organisateurs d’amasser près de 400 $ supplémentaires et un encan silencieux durant le repas offrait l’occasion aux participants de miser des montants d’argent pour repartir avec des objets très intéressants. Par exemple, un tableau d’une photo autographiée de l’ancien capitaine des Canadiens de Montréal, Jean Béliveau, une autre du gardien Patrick Roy et plusieurs autres objets d’art. Un montant approximatif de 18 200 $ a été recueilli pour l’organisme grâce à l’appui de nombreux commanditaires et du travail d’une équipe de plusieurs bénévoles de CAH, menée par Roch Lalonde et Maryse Francella.

Cette année, à cause d’un retard important de l’heure du départ au premier vert, les golfeurs n’ont pu compléter le parcours pour revenir à temps pour le début du repas. Les organisateurs ont dû faire une moyenne des totaux par rapport au nombre de trous joués et pour cette édition, il y a eu égalité pour déterminer la meilleure équipe du tournoi. Par conséquent, les noms des joueurs de deux équipes seront gravés sur le trophée Gilles-Barbeau, une première depuis la mise en place de cette collecte de fonds annuelle.

De nouveau cette année, les centres de table ont été confectionnés par les aînés du service de jour de CAH. Finalement, Mme Girard a remercié les nombreux commanditaires ainsi que les participants d’Oshawa venus encourager l’organisme qui offre depuis deux ans des services de jour dans cette région. Elle a insisté sur l’importance de leur contribution au franc succès de cet événement et des programmes offerts aux aînés francophones.

Photo : Deux équipes ont mérité le trophée Gilles-Barbeau.