Un Labo tourné vers l’avenir

C’était au tour du Labo de tenir son assemblée générale annuelle en cette fin d’été. Et pour ce faire, le centre d’arts médiatiques francophone de Toronto avait élu domicile au Point Bar, établissement avec lequel l’organisme annonçait des partenariats tout au long de l’année dont l’exposition du traditionnel « membre du mois » dans la salle du restaurant.

Avec un budget à l’équilibre, le Labo regarde décidément vers l’avenir en cette année 2016, une année pas comme les autres pour l’organisme qui fêtera ses

10 ans.

Au programme pour l’avenir, la soirée-bénéfice durant le mois d’octobre en collaboration avec Point Bar et Franc’Open Mic.

« On veut faire un évènement festif », assure Karine Barrass, la directrice générale du Labo. Les amis du Labo retrouveront également les deux grandes expositions annuelles, la première se fera à l’occasion du festival CONTACT et le Labo promet quelque chose « d’assez extraordinaire ». La seconde se présentera sous la forme d’un spectacle sons et images – une nouveauté dans la programmation alors que le Labo souhaite se tourner davantage vers l’image en mouvement.

Défis et nouvelles arrivées

Les défis à venir? Subvention et commanditaires qui sont pour les uns à renouveler et pour les autres à dénicher. Après 10 ans de service, le Labo se doit de redessiner son plan d’action pour les années à venir, un plan qui se dessinera avec une plus grande importance donnée à la communication du Labo.

« Pour les dix prochaines années, j’espère que ça va marcher aussi bien que les 10 dernières », annonçait Karine Barrass, grand sourire.

L’assemblée générale était l’occasion d’accueillir cinq nouveaux membres au conseil d’administration (CA), y compris une nouvelle présidente, Claudette Jaiko, ancienne cinéaste et membre du CA.

Le rendez-vous s’est terminé par une présentation de différents artistes du Labo qui exposaient leurs travaux aux membres; du travail digitalisé à la photographie en passant par les ateliers d’enfants, les artistes présentaient une palette de possibilités que seul le Labo sait rassembler.

Laurence Stenvot