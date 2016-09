Si le long week-end de septembre était l’occasion pour parents et enfants de souffler une dernière fois avant la rentrée et de s’assurer que tout un chacun avait bien le nouveau cartable ou la nouvelle calculette, c’était aussi l’occasion de profiter de multiples évènements qui se déroulaient à travers la ville.

CNE, Buskerfest et Artfest

Alors que les plus gourmands se rendaient à l’Exposition canadienne nationale (CNE) dévorer des hamburgers aux churros, d’autres partaient admirer les cracheurs de feu et acrobates du festival Buskerfest.

Quant aux amoureux des beaux-arts, ils se retrouvaient dans les ruelles pavées du quartier de La Distillerie à déambuler à la recherche d’une nouvelle trouvaille artisanale. Artfest Toronto y tenait l’une de ses deux foires annuelles, Fall Fine Art & Craft Show (Beaux-arts d’automne et foire artisanale.)

Une foire artisanale

Les petites tentes blanches distillées le long des rues de ce quartier de caractère présentaient une sélection de l’art artisanal canadien. Peintures, photographies, sculptures, ainsi que spécialités culinaires; les visiteurs découvraient une large palette de l’artisanat et de l’art canadien avec plus de 70 artistes représentés.

Si les tentes éphémères montées par les différents artistes étaient à l’honneur durant la foire, les résidents à temps plein de La Distillerie – galeries et petits cafés – en avaient eux aussi profité pour participer aux festivités.

La galerie Thompson Landry, spécialiste de l’art québécois

La galerie Thompson Landry est l’un des acteurs incontournables de ce quartier et alors que le Artfest Toronto fêtait ses 9 ans cette année, c’est un anniversaire très symbolique que s’apprête à célébrer la galerie spécialisée en art québécois.

« On n’est pas des marchands d’art. On est des gens qui essayent de protéger ce qu’on aime. Démocratiser, rendre accessible, c’est ça notre but », explique Sylvain Landry, codirecteur de la galerie.

Pour l’occasion, les galeristes Joanne Thompson et Sylvain Landry prévoient monter une toute nouvelle exposition présentant pas moins de 19 artistes. Un travail colossal qui inclut l’accrochage de 120 œuvres de la galerie Thompson Landry.

Un art à découvrir ou à redécouvrir lors de cette exposition de groupe bien particulière qui débutera le 22 septembre.

Laurence Stenvot