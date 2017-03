L’édition 2017 du carnaval Joie de vivre du Cercle de l’amitié a permis aux membres de l’organisme et aux familles de la région de Peel de se divertir du 20 au 26 février. Les activités ont débuté avec un spectacle interactif pour enfants commandité par le Collège du Savoir pour souligner la Journée de la Famille et l’alphabétisation familiale. Le magicien Paolo présentait La fabuleuse histoire de guizm’ – le lapin magique, un conte où l’illusion et la magie se côtoient dans un univers plein de joie afin de partager un moment unique qui stimule la curiosité des

bambins.

Durant la semaine, les sportifs ont aussi eu l’occasion de se dégourdir les jambes en jouant au volley-ball et au badminton au gymnase de Notre Place, puis le samedi 25 février, les membres et employés du Cercle de l’amitié étaient conviés au souper-spectacle du carnaval avec le groupe Ariko composé des membres de la famille Lefaive de la région de Lafontaine. Avec leurs arrangements uniques et leurs harmonies qui enchantent, Nicole, Kelly et leur père Louis Lefaive apportent une touche différente à la musique folklorique canadienne-française. Ils étaient accompagnés sur scène de leur mère Laura Jones et du batteur Richard Patenaude.

Leur prestation était inspirée du thème du carnaval avec beaucoup de rythme et plusieurs chansons à répondre. Leur style musical était tout à fait approprié pour accompagner les participants durant la danse du balai, une tradition au Cercle de l’amitié. La famille Lefaive lancera en juillet prochain, dans le cadre du Festival du loup à Penetanguishene, un nouvel album composé en grande partie de nouvelles

chansons.

Puis un tirage au sort a permis de choisir le roi et la reine du carnaval. Les heureux gagnants, Denis Poirier et Arvena Gunno, ont été couronnés et vêtus de la cape royale.

Les festivités ont pris fin le dimanche avec un dîner pour les aînés du Cercle de l’amitié. Pour le divertissement, l’organisme avait invité l’accordéoniste Marcel qui a joué des airs populaires de la chanson française tels que Sousles ponts de Paris et J’attendrai. Les membres du groupe Le Bel Âge ont participé activement en chantant avec l’animatrice, Mireille Coulombe-Anifowose, des chansons qui font partie du répertoire francophone depuis plusieurs décennies. Ils ont profité pleinement de ces quelques heures de plaisir et sont repartis avec la joie au cœur et quelques prix de présence.