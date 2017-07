Après un premier passage remarqué à Toronto en avril dernier au cours de la Canadian Music Week, le chanteur français Tété était de retour dans la métropole pour une performance unique au Adelaide Hall.

En première partie, les spectateurs ont apprécié l’Ontarienne Darcy Feaver. Seule avec sa guitare, la musicienne a interprété les compositions de son premier album et des chansons de son prochain EP. Elle a même fait quelques blagues qui ont bien fait rire le public. Une première partie donc réussie.

Vers 21 h 30, Tété est entré en scène après avoir fait tous ses réglages techniques lui-même. Il faut dire qu’à l’étranger, le chanteur voyage seul, avec ses quatre guitares. Il s’occupe de la technique et prépare la scène avant le spectacle. Étonnant pour un artiste de son calibre, mais cela lui permet de plus voyager, confie t-il. Et le public composé à majorité de francophones adore. Cela le rend accessible et abordable.

Après quelques chansons et quelques blagues lancées à l’audience, le concert prend alors tout son sens. Les spectateurs entonnent avec l’artiste certains de ces grands succès tels A la faveur de l’automne et Ritournelle ainsi que les chansons de son dernier album Les chroniques de Pierrot lunaire.

Le musicien, très à l’aise sur scène, se lance dans des monologues drôles, interpelle beaucoup la foule qui le lui rend bien. Il change aussi souvent de guitare, qu’il prend dans l’immense étui placé derrière lui. Un détail qui paraît anodin mais qui a beaucoup fait réagir les spectateurs.

Avec un artiste comme Tété, on ne s’ennuie pas une seule seconde. Une heure et demie de pur plaisir avec un public conquis et envouté par ses mélodies. Il faut dire que toutes les chansons prennent vie et ont une âme grâce à son interprétation et que le musicien manie à la perfection les mots comme dans Persona Non Grata et Pierrot lunaire.

Pour finir en beauté, l’artiste gâte le public en chantant une chanson, à capella avec sa guitare dans la foule. Hyper respectueux, le public, s’est placé autour de lui et l’a écouté religieusement.

À la fin du concert, Tété prend le temps de discuter avec tous ces admirateurs et de faire des photos.

Après le succès de ce concert, le producteur Keith Sharp confie que le chanteur devrait revenir en janvier 2018 dans la capitale ontarienne.

Photo : Le chanteur français Tété.