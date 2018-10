Lors de l’Assemblée générale annuelle du Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD), c’est avec beaucoup d’émotions que le président Daniel Portelance annonçait qu’après 21 ans de services exemplaires, Élaine Legault prendra sa retraite en tant que directrice générale à la fin décembre 2018.

« La planification de cette étape marquante pour la communauté et l’organisation n’a pas été facile mais un plan de transition nous permet d’espérer une suite constructive, a mentionné M. Portelance. Toutefois, le conseil d’administration (CA) est rassuré, car avec professionnalisme, Mme Legault a accepté de soutenir le COFRD en tant qu’experte responsable des arts et de la culture et mentor auprès de la nouvelle direction générale.

« Ces 21 années passées au sein du COFRD ont été enrichissantes. En plus de créer une dizaine d’emplois, je suis fière de nos accomplissements et du travail collaboratif avec le CA, l’équipe extraordinaire et la communauté, commente Mme Legault.

« Étant un modèle au sein de la communauté franco-ontarienne, l’organisation gère maintenant une variété de projets, des services d’accueil et d’employabilité et une vingtaine d’activités en arts et en culture pour mieux desservir la communauté.

« En choisissant un travail que j’adore au sein de notre communauté, je peux affirmer que cela a été une grâce et non une tâche. »

Mme Legault partage ce proverbe africain qui l’inspire particulièrement : « Aucun de nous en agissant seul, ne peut atteindre le succès. C’est bien cela la recette du COFRD, nous avons le plaisir de travailler ensemble et de nous investir pour le bien de notre communauté. »

Chef de file et rassembleur des forces vives francophones de la région de Durham, le COFRD est le carrefour de services novateurs au sein d’une communauté fière et diversifiée.

Au cœur de la francophonie de la région de Durham, le COFRD contribue à l’épanouissement et à la vitalité de la communauté francophone.

SOURCE : Conseil des organismes francophones de la région de Durham