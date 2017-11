Les membres du réseau social ApéroChic ont profité du lancement mondial du Beaujolais nouveau le 16 novembre pour se réunir et faire la fête sur le toit de l’hôtel Thompson à Toronto. Commandité par Les vins Georges Duboeuf, qui a aussi fourni des foulards Beaujolais nouveau et des chapeaux, la soirée était organisée par Peggy Harvey et Estelle Saint-Martin. Quelque 140 personnes ont profité de l’atmosphère intimiste et chaleureuse de l’endroit pour goûter à la cuvée 2017 du Beaujolais et faire des rencontres intéressantes. Tous les mois à l’exception de décembre, ApéroChic organise une soirée sociale de ce genre, toujours avec une ambiance « à la française » qui permet aux francophones, francophiles et anglophones de se retrouver pour le plaisir. Le prochain événement d’ApéroChic aura lieu en janvier au Spoke Club pour la galette des rois, pâtisserie de tradition française qui est servie depuis le 14e siècle le premier dimanche de l’an. De gauche à droite sur la photo, Estelle Saint-Martin, Peggy Harvey et deux amis.