Ana Serrano, directrice du numérique au Canadian Film Centre (CFC) a reçu l’insigne de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres du Consulat de France à Toronto et du service culturel de l’Ambassade de France au Canada.

« Je suis très fière et honorée de recevoir cette distinction. (…) La France avec ses si nombreux artistes pionniers a été une source d’inspiration particulièrement riche et je lui en suis très reconnaissante », a-t-elle mentionné.

La cérémonie d’une quinzaine de minutes s’est déroulée au cœur du quartier de La Distillerie et a conclu Enterprising Culture, le troisième forum franco-canadien sur l’industrie créative.

Organisé conjointement par le Consulat de France et le CFC, ce forum vise à mettre en relation les « start-ups » françaises et les entreprises canadiennes dans l’industrie médiatique, culturelle et créatrice, ce qui permet un échange entre les deux écosystèmes.

« On a trouvé au sein du CFC et du Media Lab en particulier un partenaire canadien qui a cette même alchimie entre la technologie, les « start-ups » et la compréhension que la culture est particulière », a glissé Marc Trouyet, consul général de France à Toronto.

Ana Serrano a supervisé plus de 130 projets « média numérique » et a dirigé plus de 50 « start-ups ». Elle a été invitée à Cannes et au Forum des images pour partager son expertise. C’est grâce à elle que le Consulat et le service culturel de l’Ambassade de France ont pu construire ce partenariat, engager ce dialogue et permettre à des « start-ups » françaises de connaître le marché canadien.

« Elle est au cœur du CFC, une institution qui partage la même conception de la culture que la France. Nous avons eu la chance avec Ana Serrano d’avoir trouvé quelqu’un qui était non seulement compétente et passionnée pour le cinéma, la production audiovisuelle et culturelle et qui ait une compréhension de ce qu’est l’humain derrière la technique », a conclu M. Trouyet.

Ce partenariat satisfait pleinement le consulat de France et le forum devrait revenir l’année prochaine selon M. Trouyet.

À noter qu’Ana Serrano, lors de son discours, a félicité Piers Handling, pdg du Festival international du film de Toronto jusqu’à fin octobre, et Cameron Bailey, directeur artistique du TIFF et prochain directeur général, d’avoir également été honorés par l’insigne de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

La cérémonie s’est conclue par un cocktail et un souper en présence du consul et de Mme Serrano.

PHOTO: Ana Serrano