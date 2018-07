Le titre de Miss Afropolitan a été remporté par Aminata Bah avec son projet Confidence Bootcamp (en français : formation intensive sur la confiance en soi). Mme Bah a souffert plus jeune d’un manque de confiance en elle et a donc décidé de créer une série d’ateliers pour aider les jeunes « avec très peu d’estime de soi pour qu’ils puissent se reprendre en main ». L’une des activités se nomme Look in the mirror et consistera à dire des mots positifs sur soi. Elle a gagné le grand prix de 1000 $ offert par le Collège Glendon qui était partenaire de l’évènement.

Au cours de la soirée, les membres du jury, composé de Zaahirah Atchia, directrice générale de CHOQ FM, Dominique Scheffel-Dunand, professeure au Collège Glendon, Lydie Fagnia, coordonnatrice de projet à La Passerelle-I.D.É et Bibi Ramdyal, travailleuse sociale, ont voté pour le meilleur projet sur des critères de créativité, d’impact communautaire et de potentiel de faisabilité. Ce choix fut très difficile pour le jury considérant la qualité des dossiers. « Aminata a vraiment réussi à montrer ce qu’elle ferait avec les 1000 $. Elle a démontré l’impact que son projet allait avoir sur les jeunes et la faisabilité de son projet était super concrète », confie Kelly de Fogain, cofondatrice d’Afropolitain.

Les trois autres finalistes n’ont pas démérité. Avec son projet de talk show, Belinda Kifungo a reçu le deuxième prix, une bourse de 250 $ offerte par La Passerelle-I.D.É. Elle souhaiterait inviter des personnes influentes et des experts pour parler des problèmes des jeunes francophones d’origine africaine. Le troisième prix de 250 $ (La Passerelle-I.D.É) a été décroché par Khadija Afy. Elle a pour projet de concevoir « une campagne digitale internationale sur le racisme ». Quant à Latoya Quarrie, son projet sur la vente de chandail arborant des messages célébrant l’histoire des Noirs est arrivé en quatrième position et a reçu 100 $ d’Afropolitain.

Conçu en 2011 par Kelly de Fogain et Sourayath Soufiano, les fondatrices d’Afropolitan, le concours Miss Afropolitan a pris quelques années sabbatiques et est revenu en force pour sa mouture 2018. « C’est plus qu’un concours de beauté, confie Mme de Fogain. C’est un concours qui célèbre les projets communautaires » des jeunes femmes de descendance africaine. Une belle initiative qui a permis à d’entre elles de promouvoir leurs talents d’un point de vue créatif et entrepreneurial. « Nous voulions vraiment ouvrir le concours à toutes les femmes qu’elles soient francophones, bilingues ou anglophones » a continué Mme de Fogain. Tous les projets avaient un point commun : le bien-être. Les participantes se sont également inspirées de leur vie personnelle pour monter leur projet.

Rendez-vous l’année prochaine pour la troisième édition de Miss Afropolitan.

PHOTO – De gauche à droite : Belinda Kifungo (2e prix), Latoya Quarrie (4e prix), Khadija Afy (3e prix) et Aminata Bah (1er prix)