Assis aux tables du jazz-bar The Local Gest, francophones et anglophones écoutent religieusement le groupe Ambiance et ses reprises de chansons classiques francophones.

Un concept original tout droit sorti de l’imagination de Cyril Mignotet : « À la base, c’était une de mes idées, de créer le groupe Ambiance pour faire des reprises francophones pour les mariages, etc. ».

Cyril Mignotet fait alors appel à Suzie Bisaillon avec qui il travaille déjà. Pour compléter le groupe, il ne manquait plus qu’une pianiste. Les deux amis ont donc passé une annonce et c’est Noémi Parenteau-Comfortu qui a été choisie. Depuis sa création en novembre 2016, Ambiance a fait du chemin. Le groupe a été invité à Francophonie en fête, où il a joué devant un public francophone et anglophone à La Distillerie.

Les spectateurs sont tout de suite séduits par les classiques de la langue de Shakespeare tel Somewhere over the rainbow. « On fait des chansons en anglais parce que le public est essentiellement anglophone », mentionne Cyril Mignotet.

Cependant, la majorité du répertoire est dans la langue de Molière. « C’est principalement en français et le style qu’on apporte est pas mal jazzé. Ce sont beaucoup des classiques de la chanson française », confirme Noémi Parenteau-Comfortu.

Quand retentit Sous le ciel de Paris d’Édith Piaf, le spectateur est transporté dans la Ville lumière à la terrasse d’un café en train de lire un roman ou dans une guinguette avec des amis, un verre de vin à la main. Le groupe ne vient pas de Paris et pourtant les trois musiciens ont réussi avec brio à recréer l’ambiance d’un jazz-bar parisien.

Le groupe Ambiance avait promis d’apporter « une touche de joie de vivre » et c’est ce qu’il a fait. Mission accomplie !