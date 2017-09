Voilà qui devrait ravir les enfants : une nouvelle série jeunesse arrive à la télévision à partir du 15 septembre. Écrites par Lina Blais et Nathalie Nadon, Les aventures d’Amandine et Rosalie, réalisées par Christian Martel, seront diffusées sur Bell Fibe TV.

Les tout-petits pourront suivre, au fil de 12 épisodes de 10 minutes, les personnages d’Amandine, une pétillante jeune fille, naïve et curieuse, et son inséparable copine, la fougueuse Rosalie. « Nos deux personnages se complètent parfaitement, raconte la comédienne et chanteuse Nathalie Nadon qui interprète Amandine. Dans chaque épisode, on entraîne les enfants dans un univers différent avec une mission à remplir. On a écrit, chacune de notre côté, en s’attachant à créer un univers dynamique, des répliques efficaces et des thèmes qui éveillent la curiosité comme le chocolat, les poissons ou les fruits. »

Éducative et divertissante, la série permet d’apprendre tout en s’amusant. Les jeunes héroïnes découvrent de nouvelles notions tel le travail en collaboration et apprennent à faire la différence entre l’endurance et la force ou entre un animal de la ferme et de compagnie. Autant de sujets parfois compliqués que les deux comédiennes rendent simples et captivants.

Le duo torontois ne part pas totalement dans l’inconnu. Créés en 2012, ses personnages sont nés sur les planches de théâtre et ont fait rire des centaines d’enfants à travers trois pièces, en tournée d’Hamilton à Québec.

Avec ces épisodes télévisuels inédits entièrement tournés hors studio, les personnages quittent donc les écoles et les salles de spectacle pour s’évader dans la nature au sens propre, avec tout ce que cela comporte comme inconvénients (les aléas de la météorologie) et avantages (la lumière et le décor naturels). « On a recréé des lieux magiques dans le réel avec les moyens technologiques que peut offrir le montage et en ayant une bonne idée de ce que les enfants aiment dans nos histoires », indique Lina Blais.

« Le but était aussi de mettre en valeur des lieux connus du Grand Toronto avec ses parcs et ses attractions touristiques », ajoute-t-elle. Tantôt à l’Aquarium, au Jardin botanique, au Centre des sciences, elles aiguisent l’appétit scientifique, sportif et créateur des enfants.

Accessible seulement aux abonnés de Bell, ce programme original et audacieux aux vertus pédagogiques pourrait conquérir un public plus important dans les mois à venir. C’est en tout cas ce qu’espèrent les deux comédiennes en quête d’autres diffuseurs séduits par le projet.

Cent-vingts minutes de divertissement éducatif qui méritent une large diffusion sur le petit écran de la francophonie d’ici et d’ailleurs.

Photo : Nathalie Nadon et Lina Blais, alias Amandine et Rosalie.