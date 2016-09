Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes ont marqué d’une croix dans leur agenda la semaine du 19 au 25 septembre au cours de laquelle la communauté francophone sera mise à l’honneur à Toronto et dans la province afin de célébrer le Jour des Franco-Ontariens (officiellement le 25 septembre).

Si le traditionnel lever du drapeau aura finalement bien lieu à Queen’s Park, l’Assemblée législative de l’Ontario n’est pas la seule à hisser le drapeau vert et blanc. Voici un petit tour d’horizon de quelques-unes des cérémonies du drapeau programmées le vendredi 23 septembre.

C’est l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) qui organise le lever du drapeau franco-ontarien à Queen’s Park. La cérémonie aura lieu devant l’Assemblée législative et se déroulera à partir de 10 h. Sur place, une centaine d’élèves des deux conseils scolaires francophones se lanceront dans un tintamarre qui les mènera jusqu’à l’Hôtel de ville où un second lever de drapeau aura lieu à 11 h 30. Sur place ce sont plus de 1000 écoliers qui seront présents pour assister aux célébrations qui seront suivies d’un spectacle proposé par les conseils scolaires de 11 h 30 à 12 h.

Le Collège universitaire Glendon marque lui aussi l’occasion en hissant les couleurs franco-ontariennes à 11 h 30 durant une cérémonie devant le Centre d’excellence du Collège.

Le même jour, le Commissariat aux services en français propose des portes ouvertes de 13 h à 16 h dans ses nouveaux locaux. L’occasion pour la nouvelle équipe de se présenter, mais également pour les francophones de discuter des différents défis de la Loi sur les services en français avec le commissaire François Boileau.

Le festival Francophonie en Fête s’est également aligné sur la semaine des célébrations francophones et propose de nombreux concerts avec, à l’affiche, celui de l’auteur-compositeur Michel Rivard (le 23 septembre) ou encore de Stefie Shock réinventé en Serge Gainsbourg (le 24 septembre).

Laurence Stenvot