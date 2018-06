Vous ne partez pas en vacance à l’extérieur de Toronto cet été? Ne vous en faites pas, de nombreuses activités sont prévues dans la Ville reine.

Les plages

Rares sont les métropoles où il y a des plages. Toronto est l’une d’elles et les résidents ont bien de la chance de pouvoir profiter des plages et des baignades dans le lac Ontario.

Dans l’est, les plages Woodbine et Cherry Beach vous attendent.

Dans l’ouest, profitez des plages de Sunnyside et de Marie Curtis Park.

Sur les îles de Toronto, il y a aussi plusieurs plages : celles de Centre Island, de Hanlan’s Point et de Ward’s Island. En seulement 15minutes, un traversier vous emmène dans un petit coin de paradis.

Du côté de Scarborough, découvrez ou redécouvrez les escarpements. Accessible en transport en commun, cette activité plaira aux petits comme aux grands.

Pour les sportifs

Les Blue Jays jouent tout l’été et la coupe Rogers se déroulera du 5 au 13 août.

De nombreuses activités sont prévues pour les sportifs. Participez aux différentes courses offertes : le 22 juillet, la Toronto Carnival Run au parc Inukshuk; la course Toronto Women’s 10K/5K pour les femmes se tiendra le 26 août au parc Sunnybrook.

Votre vélo est dans la cour et ne sert à rien. Sortez-le et partez en randonnée. Le Grand Toronto regorge de petits chemins agréables pour faire des balades. Une carte est même disponible sur le site de la ville de Toronto.

Les nouveautés :

Des spectacles de drones près de l’eau auront lieu à la Place de l’Ontario les 1er juillet, 5 août et 2 septembre après 23 h.

En intérieur:

Ceux qui préfèrent se tenir à l’abri du soleil et de la chaleur pourront en profiter pour se réfugier dans l’un des nombreux musées de la ville. Au Musée des beaux-arts de l’Ontario, l’exposition Jack and the Jack Paintings se poursuit jusqu’en septembre.

Au Musée royal de l’Ontario, les expositions sur Iris Van Herpen, Transformer la mode, et sur Philip Beesley, Transformer l’espace, sont présentées jusqu’au 8 octobre.

L’exposition sur la Chambre des preuves quant à elle est toujours à l’affiche jusqu’au 3 septembre.

Du côté francophonie

La Fédération tricolore organise, le 14 juillet, le Bastille Day, cette célébration est ouverte à tous les francophones.

Le programme en français des bibliothèques de Toronto propose 33 activités dans 26 bibliothèques partout dans la ville.