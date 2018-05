Créé en 2009, l’organisme Action Positive VIH/SIDA (APVS) a obtenu, pour la deuxième fois, sa désignation en tant que service d’aide en français. La première désignation avait été reçue en mars 2016. Cette reconnaissance permet de faire connaître davantage l’organisme dans le Grand Toronto et « de rejoindre des populations qu’on n’arrive pas à rejoindre », confie Michel Lussier.

Dans un courrier envoyé à Action Positive, la ministre des Affaires francophones Marie-France Lalonde souligne : « Ce certificat témoigne du rôle significatif que joue votre organisme auprès de la population francophone de l’Ontario. (…) Je tiens à souligner tout ce que vous accomplissez en vue d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. »

Pour rappel « une désignation en vertu de la Loi sur les services en français confirme que l’organisme visé satisfait aux critères de désignation du gouvernement en ce qui concerne la prestation de services en français à ses clients francophones et qu’il a démontré sa capacité à maintenir la pérennité de ces services ».

L’organisme a annoncé la nouvelle par le biais des réseaux sociaux et notamment sur Facebook en joignant la lettre de la ministre Lalonde.

Dans les commentaires, celui de Jean-Rock Boutin, un des anciens présidents d’Action Positive, dans lequel il félicite l’organisme. « Il s’agit d’une très belle reconnaissance et l’accomplissement de plusieurs années d’efforts. Je suis très heureux d’avoir participé à la démarche initiale avec Carlos Idibouo, président, et Gilles Marchildon, alors directeur général d’APVS en novembre 2012. Un beau travail collectif, car plusieurs bénévoles et employés ont contribué au cheminement du dossier depuis la demande initiale. Bravo! »

Michel Lussier, directeur général de l’organisme, est très content de cette nouvelle désignation : « On est aussi fier que si c’était notre première ». Il rappelle qu’il ne faut pas oublier le travail qui a été fait entre 2016 et 2018 pour renouveler cette désignation. « Les bénévoles et les membres du personnel ont beaucoup travaillé. Cette désignation reconnaît aussi le travail de l’équipe actuelle », ajoute-t-il.

APVS offre de nombreux ateliers – l’échothérapie, l’alimentation saine, comment cesser de s’auto-stigmatiser. Les ateliers se renouvellent constamment d’abord en raison du changement sur les médicaments et des nouvelles lois sur les dévoilements de l’infection au VIH.

En cas d’infection par le virus du VIH, Michel Lussier invite les membres de la communauté francophone à communiquer avec l’organisme. « Nous pourrons les informer ou même les inviter à participer à des ateliers destinés aux personnes nouvellement infectées afin de mieux comprendre la maladie et avoir un meilleur contrôle de leur santé ».

Un message important que tenait à faire passer le directeur général d’APVS.