Une dame élégante, au téléphone, la main posée près du moteur d’une belle voiture en panne. Une femme qui se tient bien droite à l’arrière d’un tramway, le regard fixé sur un point invisible devant elle. Ce sont quelques-unes des images qui s’affichent aux murs de la galerie Mira Godard, au cœur du quartier Yorkville de Toronto jusqu’au 30 juin. Elles font partie de l’exposition « Auto Portraits » de Laurent Guérin.

Le titre est trompeur. Aucun portrait du photographe montréalais n’est visible là. C’est un jeu de mots, qui fait référence à l’automobile et surtout aux déplacements. Au portrait, aussi. Le fil rouge de l’exposition, ce sont les femmes dans des transports. Les images ont été capturées dans des artères de villes du monde entier, le terrain de jeu de Laurent Guérin. « La rue, c’est un peu mon dada, dit-il. Voyager, faire des photos dans la rue… je fais ça depuis que j’ai 16 ans ». Il soufflera bientôt ses 50 bougies.

Tout est parti de deux de ses images. La première montre une geisha installée à l’arrière d’une voiture noire, le regard perdu dans le vague, dans une rue de Tokyo. Le second portrait vient lui aussi du Japon, où il a vécu de 2006 à 2010. On y voit une femme assise une vieille Chevrolet bleue, tournée de trois-quarts, qui semble regarder le photographe par-dessus son épaule. Les deux images, d’ailleurs exposées à Yorkville, ont beaucoup plu. Alors, on lui a demandé de ramener d’autres clichés dans le même esprit.

Laurent Guérin a donc arpenté les rues de grandes villes, de l’Italie à la République tchèque en passant par la France, à la recherche de scènes à capturer. Il a aussi fait appel à des modèles, lui qui a beaucoup travaillé dans la mode. D’autres photographies, montrant par exemple un homme étendu sur le dos dans les eaux du Gange, en Inde, complètent l’exposition. Ce travail a aussi un aspect documentaire. Les tranches de vie, instantanés des quatre coins du globe, permettent de voyager autant que d’apprendre.

Cette série sur les femmes dans les transports, Laurent Guérin va la poursuivre. Le photographe qui travaille souvent sur les plateaux de cinéma va voyager, à nouveau, à la recherche de nouvelles images. Son exposition va se déplacer à New York, et il lui faut davantage de clichés. Surtout, « je m’amuse bien à faire ça », glisse-t-il. Et c’est peut-être le plus important.

Auto Portraits de Laurent Guérin. Jusqu’au 30 juin à la galerie Mira Godard, 22, avenue Hazelton à Toronto.

Photo : les images exposées à Yorkville permettent de voyager, et d’apprendre.