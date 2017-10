Les aînés du Cercle de l’amitié ont participé récemment à une autre activité intéressante présentée dans le cadre du programme Nouveaux Horizons (PNH). Le 22 octobre, les participants se sont immergés pendant quelques heures dans la culture chinoise grâce à Shengying Sun, enseignante à la retraite qui fait partie de l’Association de performance artistique chinoise Kaleidoscope de Mississauga.

La rencontre a débuté avec un repas de nouilles, gingembre et légumes verts, recette de Shanghai préparé par le chef de Notre Place. Comme le veut la tradition des rencontres du PNH, des étudiants de l’école secondaire Sainte-Famille ont servi le dîner aux aînés. Au dessert, c’est du Nian Gao qui a été servi, un petit gâteau de riz collant à saveur de la mangue ou thé vert.

Par la suite, Mme Sun a présenté sur écran plusieurs faits intéressants de la Chine, à commencer par des explications sur la couleur rouge du drapeau chinois représentant la révolution et la grosse étoile représentant le Parti communiste.

Elle a touché à des sujets tels que le nombre imposant de groupes ethniques (56), de dialectes (2000), les religions et les inventions importantes de ce vaste pays, soit la boussole, le papier, l’imprimerie et la médecine chinoise.

Le climat, les vêtements, les deux styles de nourriture servis dans les restaurants (cantonais et szechuan), la musique et la danse ont aussi été montrés au cours de cet atelier.

Shengying Sun a terminé cette incursion de la culture chinoise en faisant une démonstration de deux danses traditionnelles avec l’aide de trois autres danseuses de son association artistique vêtues de costumes traditionnels. Un moment très apprécié des participants au Cercle de l’amitié.

« La Chine est une destination remplie de paysages qui sont parmi les plus beaux de la planète », dit Mme Sun. De Guilin à la Grande Muraille, la Chine émerveille par la diversité de ses panoramas. Plus de 4000 ans d’histoire à contempler et à comprendre. Des lignes infinies de la Grande Muraille, à l’image de ses pandas géants et de la Grande Fouille de Xi’an, cette présentation a donné l’envie à plusieurs d’aller y faire un tour.

Photo : les danseuses de l’Association de performance artistique chinoise Kaleidoscope