Jean-François Poudrier à la barre du Téléjournal Ontario week-end

Pierre Ouellette, directeur des services français de Radio-Canada en Ontario, vient d’annoncer la nomination de Jean-François Poudrier comme chef d’antenne du Téléjournal Ontario week-end. M. Poudrier succède ainsi à Gabrielle Sabourin, qui est désormais à la barre du Téléjournal Ontario en semaine.

Diplômé en journalisme de la Cité collégiale et de l’Université d’Ottawa, Jean-François Poudrier a occupé divers postes à Radio-Canada depuis 2002, tout d’abord au Manitoba comme journaliste, avant d’atterrir à Toronto où il s’est démarqué en devenant spécialiste des sports. Il a récemment fait un retour aux études supérieures où il s’est d’ailleurs intéressé à la propagation des fausses nouvelles dans les médias.

Jean-François Poudrier se joint à l’équipe du Téléjournal Ontario à l’heure d’une profonde transformation. Avec des téléspectateurs de plus en plus branchés, l’émission s’adapte et évolue pour non seulement rapporter, mais surtout expliquer l’actualité de la province en français. « Les compétences de Jean-François ajoutent aux outils dont nous disposerons pour assurer l’évolution du Téléjournal dans l’année à venir, en collaboration avec Gabrielle Sabourin et toute l’équipe. Notre nouveau duo porte l’importante responsabilité de moderniser l’émission pour mieux l’intégrer dans la couverture multiplateforme que nous faisons de l’actualité ontarienne et offrir à notre public francophone un média local complet dans lequel il se reconnaît. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Jean-François dans ce nouveau mandat », indique Pierre Ouellette.

Jean-François Poudrier se dit heureux de relever ce nouveau défi : « C’est un immense privilège pour moi de pouvoir accompagner les francophones et les francophiles de l’Ontario dans leur compréhension de l’actualité et d’aller à leur rencontre tous les week-ends. »

M. Poudrier animera le Téléjournal Ontario dès le vendredi 29 septembre.

Source : Radio-Canada Ontario