Après plusieurs mois d’absence, Quatrième de couverture a fait sa rentrée le 10 décembre dernier.

Pour cette nouvelle saison, la réalisatrice de l’Écriture en mouvement, Anne Forrest-Wilson, avait fait appel à Radio-Canada pour diffuser des extraits de cette émission. Le radio-diffuseur avait demandé à Jérôme Leclerc de prêter main forte à Mme Forrest-Wilson en tant que réalisateur associé. Pour cette 11e édition, le public a ainsi retrouvé des têtes familières Elvis Nouemsi, Christine Klein-Lataud et Chloé Leduc-Bélanger qui ont parlé de 13 ouvrages ayant pour thème Quand nourriture rime avec littérature, un sujet idéal à l’approche des Fêtes.

Chloé Leduc-Bélanger a parlé, entre autres, de Paradiso de José Lezama Lima, un classique que tout le monde devrait lire selon elle : « Ce livre-là a un vocabulaire, un travail des mots exceptionnel ». Un avis confirmé par Paul Fournel de OULIPO par le biais de Skype. Le bestiaire des fruits de Zviane a beaucoup plus aux chroniqueurs. « Cet ouvrage permet de découvrir des fruits qu’on ne connaît pas », indique Elvis Nouemsi. Il est vrai qu’en allant au rayon des fruits et légumes, le consommateur peut être un peu décontenancé par la vue de certains spécimens et bien cet ouvrage remédie à cela.

La colère des aubergines de Bulbul Sharma met en valeur 12 récits gastronomiques que l’auteur tient de sa grand-mère. La nourriture est au premier plan avec les recettes de cuisine indiquée à chaque fin de chapitre. Une fois l’enregistrement terminé, les spectateurs se sont précipités au kiosque de la librairie Il était une fois pour acheter les différentes publications. Une fois encore, Quatrième de couverture n’a pas déçu et revient donc en force. Une émission de qualité qui donne envie de lire!