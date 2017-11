Chaque année, une activité attire toujours un public conquis d’avance au Cercle de l’amitié à l’approche de la période des Fêtes. La fête des enfants a une fois de plus attiré près de 150 personnes le dimanche 26 novembre à l’agora de Notre Place pour une autre rencontre inoubliable avec le père Noël. Les membres de l’organisme, nombreux bénévoles et familles d’enfants qui fréquentent les écoles francophones de la région de Peel ont envahi les lieux pour un après-midi de plaisir et d’activités en attendant l’arrivée du célèbre bonhomme à la barbe blanche.

Les organisateurs avaient installé des tables de bricolage, des stations où les petits pouvaient se faire maquiller le visage, une distributrice à maïs soufflé, un immense jeu gonflable et ont donné à tous les enfants un sac avec des friandises et un jus.

Quelques minutes avant l’arrivée de l’illustre personnage, la secrétaire du Cercle de l’amitié, Mireille Coulombe-Anifowose, a invité les bambins à s’asseoir et écouter un conte interactif de Noël alors que plusieurs enfants ont été invités à participer au récit en démontrant avec des gestes ou des dessins les différentes actions de l’histoire. Un moment qui a permis de calmer les enfants et de garder leur attention pour le moment le plus excitant de la journée, l’arrivée du père Noël.

Petits et grands ont alors scandé en chœur « père Noël, père Noël… » à maintes reprises, jusqu’à ce que le légendaire personnage entre dans la salle avec son sac rempli de surprises et suivi par ses lutins. Les petits étaient figés devant le sympathique bonhomme qui les a tous salués chaleureusement.

Par la suite, à tour de rôle, ils ont rencontré le père Noël et ont tous reçu un cadeau. Les parents ont évidemment profité de l’occasion pour immortaliser ce moment magique en prenant de nombreuses photos. Les visages illuminés des enfants, les sourires et l’émerveillement des petits et de leurs parents ont justifié tous les efforts déployés par les organisateurs de cet événement qui connaît un succès indéniable année après année.

Le prochain rendez-vous des membres de la communauté francophone de Peel sera le souper de Noël des adultes le samedi 9 décembre dès 18 h au même endroit. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour une autre soirée de danse et de rencontres chaleureuses avant la période des Fêtes.

Photo : l’arrivée du père Noël et ses lutins