Francophonie en fête, c’est le festival de musique francophone de Toronto. C’est un événement qui porte bien son nom, car les Torontois se sont bien amusés les 23 et 24 septembre lors des deux jours de concerts gratuits dans le quartier de La Distillerie.

Malgré une chaleur écrasante, les francophones se sont déplacés pour venir écouter les artistes franco-ontariens en vedette. En l’espace d’un week-end, ils ont eu la chance d’écouter 16 concerts. Deux après-midi rythmés principalement par le folk, le rock, la musique congolaise, les classiques de la chanson française et la musique franco-ontarienne. Il y en avait donc pour tous les goûts!

Avec des sessions de 30 minutes, les groupes ont montré tous leurs talents. Il y avait notamment le groupe Ambiance qui a mis une sacrée ambiance – c’est le cas de le dire – avec des reprises de chansons françaises. Il a fait chanter le public sur des airs d’Édith Piaf et de Charles Aznavour. Le groupe Welcome Soleil a charmé avec ses chansons, dont une chanté a cappella, avec tous les musiciens autour d’un même micro. Alliant pop, rock, et textes entièrement en français, les trois musiciens de Cactus Club ont enflammé la scène de La Distillerie avec leurs messages politiques et engagés.

Dans un autre style, Blandine, une jeune chanteuse née au Congo a fait danser le public. L’animateur Thierno Soumare l’avait promis en la présentant et c’est exactement ce qui s’est passé : par son entrain, son sourire, ses rythmes entraînants, elle a conquis le public francophone. Une vingtaine de badauds, qui se promenaient dans les allées de La Distillerie, se sont même arrêtés pour l’écouter et prendre des photos. Être Franco-Ontarien, ce n’est pas que partager la même langue, c’est aussi célébrer toutes les cultures francophones présentes à Toronto. Ces deux journées de fête et de musique l’ont prouvé.

Francophonie en fête, ce n’est pas fini. Il reste encore trois concerts, dont « la nuit africaine » le 30 septembre qui clôturera le festival. Préparez-vous à danser avec des artistes tels que Elage Diouf venu tout droit de Montréal.

Photo : le groupe Ambiance.